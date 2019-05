Carlo Conti e Ludovica Caramis | problemi in diretta a La Corrida

lanostratv

(Di venerdì 3 maggio 2019) La2019: inizio di puntata con gaffe perUna serie di piccole gaffe ha caratterizzato l’inizio della puntata de La2019 – Dilettanti allo sbaraglio di stasera, venerdì 3 maggio. Finito Soliti Ignoti di Amadeus, i padroni di casahanno aperto, come sempre, l’anteprima, facendosi trovare come da tradizione sulla scala posta al centro della platea. Ed è da lì che, anche stasera, laha letto il giuramento per i concorrenti ma, appena finito di leggerlo, le voci del pubblico (che ha risposto, in coro: “Siiiii!”), hanno quasi sovrastato quelle dei concorrenti. Dunque il conduttore ha ironizzato affermando:Ha riposto già il pubblico, ma questo era il giuramento per i concorrenti! Adesso facciamo il giuramento per gli spettatori: ora, voi del pubblico, dovete dire ...

sergiofabi : claudio lippi, una parola buona per nessuno - dalla balivo se la prende con carlo conti - Giancar27962515 : Ludovica caramis La Valletta di Carlo Conti - zazoomblog : Vieni da me: Claudio Lippi fa calare il gelo in studio nomina Carlo Conti e la Balivo resta sotto choc - #Vieni… -