Sifilide | furono i marinai di Colombo e un sovrano a diffonderla in Europa

(Di giovedì 2 maggio 2019) La, nota anche come "malattia della vergogna", comparve innel 1493, poco dopo che Cristoforoscoprì l'America. In una mostra che si sta svolgendo in questi giorni a Roma viene spiegato come tale malattia venerea sia arrivata nel Vecchio Continente, diffondendosi rapidamente nel giro di pochi anni e causando moltissimi morti. La mostra, curata da Gaspare Baggieri, sarà presente al Museo delle Civiltà- Museo dell’Alto Medioevo «Alessandra Vaccaro» fino al prossimo 30 Giugno.Il paziente zero fu unSembra alquanto difficile da credere, eppure fu una contrarre fra i primi la malattia e a portarla in: si tratta di Carlo VIII di Valois che, noto per le sue fantasie sessuali, diffuse in particolare la malattia a Napoli. Fu il primo paziente su cui fu documentata la presenza di tale malattia e a rivelarlo fu il medico veneziano Alessandro ...

