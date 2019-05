Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere uno schermo con bordi curvi tutto nuovo

Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo aggiornamento software : Ad appena un giorno dall'introduzione in alcuni mercati, Samsung Galaxy Fit e sta già ricevendo il suo primo aggiornamento software. Si tratta di un aggiornamento minore per il fitness tracker di Samsung che tuttavia aggiunge una funzionalità importante il cui nome è Dim screen che attenua la luminosità dello schermo per prolungare la durata della batteria. L'articolo Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo aggiornamento software proviene da ...

Mobile mania sul volantino Mediaworld : a rate piccole Huawei P30 Pro - P30 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus : Vera e propria Mobile mania sul nuovo volantino Mediaworld he si focaliza da oggi 2 maggio e fino al prossimo 8 maggio sulla categoria smartphone, proponendo il pagamento a rate di tutta la nuovissima serie Huawei P30 (e dunque del modello standard, Pro e anche Lite) ma anche di due ex ammiraglie Samsung sempre appetibili come il Galaxy S9 Plus ma anche il Galaxy Note 8. La catena di elettronica dunque punta s device di certo di alta fascia, ...

Manuale uso Samsung Galaxy A7 Dual SIM Corso per usare smartphone : Manuale uso Samsung Galaxy A7 Dual SIM in italiano dove scaricare il Manuale ultima versione Android Pdf con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A7 Dual SIM

Un Samsung Galaxy S10 5G ha preso fuoco da solo : (Foto diffusa dal proprietario, il signor Lee) I fatti riportati sono presto detti: un modello di Samsung Galaxy S10 5G prende fuoco e va distrutto in Corea del Sud, il proprietario chiede un risarcimento alla società produttrice che spedisce al mittente ogni responsabilità rifiutando qualsivoglia richiesta. Inevitabile che il pensiero voli dritto al doloroso precedente del Galaxy Note 7 (che tanto è costato al colosso asiatico) ma è doveroso ...

Dal Portogallo arrivano indicazioni sul prezzo di Samsung Galaxy Fit : Samsung Galaxy Fit dovrebbe essere proposto in Albania per 99,90 euro, una richiesta che potrebbe essere applicata pari pari al mercato italiano L'articolo Dal Portogallo arrivano indicazioni sul prezzo di Samsung Galaxy Fit proviene da TuttoAndroid.

Samsung toppa il posizionamento dell’antenna Wi-Fi su Galaxy Tab S5e. Fioccano le lamentele : Samsung Galaxy Tab S5e avrebbe un difetto di progettazione che, in quanto tale, difficilmente potrà essere risolto L'articolo Samsung toppa il posizionamento dell’antenna Wi-Fi su Galaxy Tab S5e. Fioccano le lamentele proviene da TuttoAndroid.

Anomalia tra lettore di impronte e codice PIN per il Samsung Galaxy S7 : come gestirla? : Negli ultimi tempi sono aumentati a dismisura le segnalazioni da parte di coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S7 e che, al contempo, stanno riscontrando problemi con il lettore delle impronte digitali. Sempre più spesso, infatti, il riconoscimento non avviene in modo corretto, al punto che lo smartphone dopo alcuni tentativi chiede in modo esplicito all'utente di inserire il codice PIN. Questione che era emersa anche anni fa e che si ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G7 Plus - Samsung Galaxy S10 - Xiaomi Mi MIX 2S e altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il pomeriggio di oggi porta con sé un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone il cui street price è continuato a scendere in queste ultime settimane: Xiaomi Mi Mix 2S, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy S10 e Note 9. La migliore offerta ha come protagonista Huawei Mate 20 Lite, […] L'articolo Smartphone Android ...

Sorridete - da Unieuro arriveranno gli “Happy Sconti a tasso zero” e Samsung Galaxy Fold : Unieuro è pronta a lanciare il nuovo volantino "Happy Sconti a tasso zero", che sarà valido dal 3 al 16 maggio 2019 e includerà moltissime offerte su smartphone e tablet Android. L'articolo Sorridete, da Unieuro arriveranno gli “Happy Sconti a tasso zero” e Samsung Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Un Samsung Galaxy S10 5G va a fuoco ma l’azienda fa spallucce e nega il risarcimento : Dopo la nota vicenda di Samsung Galaxy Note 7, un altro Galaxy top di gamma è andato a fuoco, ma da Seul negano ogni responsabilità L'articolo Un Samsung Galaxy S10 5G va a fuoco ma l’azienda fa spallucce e nega il risarcimento proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con patch di aprile e miglioramenti alla fotocamera : Galaxy Note 9 ottiene le patch di aprile in Germania; assieme a queste è arrivato anche un aggiornamento dell'app fotocamera, che come impostazione predefinita scatta selfie a 68 gradi, con possibilità di passare a 80. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con patch di aprile e miglioramenti alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Secondo sorprendente aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy Note 9 : due novità importanti : Arrivano del tutto inattese, a fine aprile, alcune novità concepite per il Samsung Galaxy Note 9, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere per voi oggi. Tutto ruota attorno al Secondo aggiornamento del mese per il top di gamma lanciato sul mercato pochi mesi fa, dopo che il primo certo non aveva dato vita a rivoluzioni come avrete notato dal nostro articolo di allora. Cerchiamo dunque di concentrarci sui due grandi temi che stanno emergendo ...

Almeno 2 soluzioni ai problemi del Samsung Galaxy Fold : cosa sta facendo l’azienda per il suo pieghevole? : Il lancio del Samsung Galaxy Fold è stato posticipato a data da destinarsi, globalmente. Le notizie allarmanti sui problemi al display del primo smartphone pieghevole dell'azienda hanno spinto il produttore a ritardare la commercializzazione del suo device di punta che sarebbe pure dovuta partire in Italia il prossimo 3 maggio. Per l'inizio delle vendite effettivo, ora, si attende nuova comunicazione da parte dell'azienda, anche se già ci sono ...

Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S10 Prism Blue disponibili nei negozi TIM : TIM ha appena aggiornato il proprio listino smartphone, introducendo Huawei P30 Lite e la colorazione Prism Blue di Samsung Galaxy S10. L'articolo Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S10 Prism Blue disponibili nei negozi TIM proviene da TuttoAndroid.