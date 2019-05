Da un po’ di tempo Android Auto e Waze non dialogano più a dovere | si moltiplicano le

Il "Libanese" si confessa : "Mi piacerebbe prendermi un po’ di tempo per capire dove voglio andare come essere umano e professionista" : È una questione di ambizione, ma anche di percezione di se stessi. Sta tutto in questo equilibrio complesso la storia di Francesco Montanari, conosciuto al grande pubblico prima come il Libanese della serie Romanzo Criminale, dunque per il ruolo di Saverio Barone ne Il cacciatore, grazie al quale è stato premiato migliore attore al festival internazionale per le serie TV a Canneseries.Romano, classe 1984, Montanari è sposato ...