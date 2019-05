Cristiano Ronaldo | ' Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo'

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus mi sono ambientato alla perfezione' : Questa estate la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo, aggiudicandosi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. CR7 si è integrato benissimo nel mondo bianconero ed è riuscito a vincere due trofei: lo scudetto e la Supercoppa italiana. Adesso che mancano alcune giornate alla fine della Serie A, il portoghese ha ancora un obiettivo, ovvero diventare il capocannoniere del campionato italiano. Poi al termine della stagione Cristiano Ronaldo ...

Juventus-Torino - probabile formazione : Cristiano Ronaldo guiderà i bianconeri nel derby : La Juventus, questa mattina, ha lavorato per preparare la gara contro il Torino. I Campioni d'Italia, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si sono allenati davvero bene in vista del derby. Per la sfida di domani, il tecnico livornese ritroverà Martin Caceres, ma ha perso Daniele Rugani che ha accusato dei fastidi fisici. Non è nell'elenco dei convocati nemmeno Paulo Dybala: in settimana si era parlato di un possibile ...

Juve - Cristiano Ronaldo : “non sono un venditore di fumo - vi svelo perchè sono CR7” : “La prima cosa che faccio è essere me stesso, non essere di più. La mia etica del lavoro è sempre uguale”. sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo nel corso di una intervista a ‘ICON’, rivista di ‘El Pais’ spiega la prima stagione con la maglia della Juventus. “Devi essere umile, sapere di non conoscere tutto. Se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti rendono migliore come atleta”, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : "Etica e umiltà - non sono uno che vende fumo" : Cristiano Ronaldo parla del suo adattamento al mondo Juventus. Messi o Ronaldo? "Wanda Nara!" tra presente e futuro - Attraverso le colonne di Icon, supplemento del quotidiano El Pais che uscirà in ...

Allegri punzecchia Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi aspetto dopo la prestazione di Messi” : Juventus, Massimiliano Allegri ha pensato bene di spronare Cristiano Ronaldo dopo la prestazione super del rivale Messi La doppietta di Messi ieri in Champions contro il Liverpool “per Cristiano è un bello stimolo. Messi l’ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori“. E’ convinto dello stimolo che arriverà a CR7 dalle ...

Cristiano Ronaldo vuole la nuova Bugatti - l'auto più cara al mondo : costa 11 milioni di euro : La Champions League è andata ma la Juventus ha vinto almeno lo scudetto. Dunque un motivo per festeggiare e regalarsi l'auto più costosa al mondo c'è. Cristiano Ronaldo...

Lionel Messi lanciato verso il Pallone d’Oro 2019? La Pulce punta al sesto sigillo e al sorpasso su Cristiano Ronaldo : Siamo soltanto al 2 maggio ma il Pallone d’Oro 2019 sembra già essere assegnato con largo anticipo. Lionel Messi sembra essere lanciato verso la conquista del prestigioso riconoscimento riservato al miglior calciatore della stagione, l’argentino ha già alzato al cielo il premio per cinque volte e ora punta al sesto sigillo per operare il sorpasso su Cristiano Ronaldo (CR7 è a quota 5, ha vinto nel 2018). Al momento nessuno sembra ...

Balotelli - duro attacco contro Cristiano Ronaldo : 'Non paragonatelo a Messi' : TORINO - Leo Messi non riesce proprio a passare inosservato. In molti lo hanno definito un alieno e ogni occasione è quella giusta per averne conferma. Che sia di un altro pianeta lo pensano in tanti: ...

Balotelli provoca Cristiano Ronaldo : 'Non paragonetelo a Messi' : ROMA - Leo Messi è di un altro pianeta. Lo pensano in tanti: colleghi, amici, tifosi e non solo. E ritorna quindi la fatifica questione: è più forte la Pulce o Cristiano Ronaldo? Mario Balotelli non ...

Balotelli divide il web - frecciata velenosa a Cristiano Ronaldo : “per il bene del calcio…” [FOTO] : Vedendo i gol di Messi in tv, Balotelli ha esaltato la Pulce lanciando una frecciata velenosa a Cristiano Ronaldo Mario Balotelli torna a far discutere, postando sui social una provocazione che ha immediatamente diviso il web. Nell’esaltare Lionel Messi dopo i due gol rifilato al Liverpool in semifinale di Champions League, l’attaccante italiano ha lanciato una frecciata a Cristiano Ronaldo, chiedendo a tutti i tifosi di non ...

Messi da urlo in Champions : a quota 600 gol come Cristiano Ronaldo : Marco Gentile Lionel Messi si conferma un fuoriclasse assoluto e con la doppietta realizzata contro il Liverpool è salito a quota 600 gol con il Barcellona, come il suo collega-rivale Cristiano Ronaldo Lionel Messi non ha disputato di certo la sua partita più bella con la maglia del Barcellona, ma la serata di questa sera se la ricorderà a lungo dato che con la doppietta rifilata al Liverpool, in semifinale di Champions League, lo ...

Cristiano Ronaldo vuole la macchina più costosa al mondo : la nuova Bugatti - ecco quanto costa : La Champions League è andata ma la Juventus ha vinto almeno lo scudetto. Dunque un motivo per festeggiare e regalarsi l'auto più costosa al mondo c'è. Cristiano Ronaldo nella sua wishlist avrebbe infatti scritto ' Bugatti La Voiture Noire ', la nuova arrivata della famosa casa automobilistica e presentata al Salone di Ginevra . costa più ...

Juve - Bernardeschi : 'Cristiano Ronaldo poteva essere un'ombra - invece è stato uno stimolo' : Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: " Cristiano ha dato qualcosa in più a chiunque sia entrato in contatto con lui : un campione in uno spogliatoio porta anche la sua storia e ciò che ha ...

Nel 2019 ha segnato più di Cristiano Ronaldo : la Lazio vuole rinnovare? : Se rimarrà, il prolungamento è certo, come riporta in rassegna stampa il Corriere dello Sport. Sono già arrivati interessamenti da Turchia e Cina, ora in casa Lazio si pensa solo a raggiungere gli ...