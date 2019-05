Anticipazioni Mentre ero via | una verità sconvolgente

MENTRE ERO VIA - Anticipazioni ULTIMA puntata di giovedì 9 maggio : Fiction MENTRE ERO VIA: trama e anticipazioni del sesto ed ultimo episodio giovedì 9 maggio 2019 si conclude su Rai 1 la fiction MENTRE ero via, con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Ecco anticipazioni e trama della sesta ed ULTIMA puntata: Tra primi ricordi, depistaggi e morti misteriose, Monica Grossi è sul punto di scoprire la verità e di cosa lei sia davvero colpevole o innocente. Il presente, però, non è esattamente quello che ...

Nell’ultima puntata di Mentre ero via per Monica cambia tutto - cosa è successo quella notte? Anticipazioni 9 maggio : Il momento della resa dei conti è arrivato per i fan di Mentre ero via. Dopo la pausa di una settimana e l'astinenza di quindici giorni, Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno tornerà a vestire i panni di Monica e Stefano in vista del gran finale della prossima settimana, il 9 maggio. Sarà giovedì prossimo che milioni di spettatori scopriranno la verità su quello che è successo la famosa notte che i due protagonisti stanno ricostruendo a fatica e, ...

Mentre ero via - la quinta puntata Anticipazioni della fiction con Vittoria Puccini : Dopo lo stop per la partita di semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, torna la fiction di Rai1 con Vittoria Puccini e ideata da Ivan Cotroneo dal titolo Mentre ero via. La quinta e punultima puntata prevista per il 25 aprile è slittata al 2 maggio alle 21,25 sempre su Rai1. Imperdibile l’appuntamento perché siamo alla quinta e penultima puntata. Mentre ero via, trama generale: anticipazioni Di notte, in una villa sul Lago ...

MENTRE ERO VIA - Anticipazioni quinta puntata di giovedì 2 maggio : MENTRE ERO VIA fiction: trama e anticipazioni del quinto e penultimo episodio giovedì 2 maggio 2019 va avanti su Rai 1 la fiction MENTRE ero via, con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Ecco anticipazioni e trama della quinta puntata: Ritroviamo Monica sempre più sotto pressione: la donna è ancora impegnata a cercare di capire chi della sua famiglia le sia fedele e chi invece stia cercando di danneggiarla. Intanto Stefano sembra allontanarsi, ...

Mentre Ero Via sesta e ultima puntata : trama Anticipazioni 9 maggio : Mentre ERO VIA sesta E ultima puntata. Torna giovedì 9 maggio 2019 su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno con l’ultima puntata di questa prima stagione. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via sesta puntata: trama anticipazioni 9 maggio Nell’ultima puntata di questa fiction con Vittoria Puccini le trame intricate della vita di Monica si sciolgono e la donna scoprirà ...

Mentre Ero Via quinta puntata : trama e Anticipazioni 2 maggio : Mentre ERO VIA quinta puntata. Torna giovedì 2 maggio 2019 su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. La fiction infatti salterà la prossima settimana visto che cadrebbe di giovedì 25 aprile, giorno della Liberazione e festa nazionale. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via quinta puntata: trama e anticipazioni 2 maggio Mentre Stefano sembra ...

Mentre ero via : trama e Anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019 : Mentre ero via: trama e anticipazioni ultima puntata 9 maggio 2019 Dopo una breve pausa, continua su Rai 1 la messa in onda delle puntate della fiction Mentre ero via, che vede Vittoria Puccini come protagonista al fianco di Giuseppe Zeno. Questa sera verrà trasmessa la quinta delle sei puntate, durante la quale vedremo Monica affrontare il cognato, Riccardo. La donna ha finalmente ricordato la verità su quanto accaduto la notte in cui ...

