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Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ  1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20:00 (Di mercoledì 1 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ  1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA. SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER Traffico, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4 MAGGIO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E IL GRA, ANCHE PER UN ALLAGAMENTO. DISAGI SULLA SS148 VIA PONTINA PER Traffico E INCIDENTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. FILE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI ...
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twittertrash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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