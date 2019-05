Rieti | gli appuntamenti del 1Â° Maggio in città e in tutto il Reatino

Rieti - non ci sono i soldi per assumere un autista di scuolabus : sindaco - assessori e consiglieri rinunciano allo stipendio : Servono i soldi per assumere l’autista dello scuolabus, così sindaco e giunta rinunciano all’indennità per trovare una soluzione al problema. Accade a Borbona, 700 abitanti, in provincia di Rieti. Siamo nel cratere del terremoto a due passi da Amatrice, in una realtà dove mantenere i servizi è una priorità per le amministrazioni comunali. Lo sa bene la prima cittadina Maria Antonietta Di Gaspare che in Comune ha passato una vita, prima come ...

Atletica - Tortu a Rieti per l'esordio stagionale sui 100 metri : 'voglio abbassare il primato personale' : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di ...

Atletica - Filippo Tortu in pista a Rieti : “Non vedo l’ora di correre. Mi aspetto un forte miglioramento nei 200 metri” : Filippo Tortu è pronto ad animare la scena in una stagione che avrà nell’appuntamento dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) l’evento clou. Il velocista principe del Bel Paese gareggerà il 24 maggio sulla pista di Rieti e sarà la prima esibizione per lui sui 100 metri. Le motivazioni del nostro portacolori sono altissime e la voglia di replicare un crono sotto i 10″ è tanta. Come riporta il sito della Fidal, Tortu da ...

Atletica – Tortu a Rieti per l’esordio stagionale sui 100 metri : “voglio abbassare il primato personale” : Atletica, per Filippo Tortu esordio stagionale sui 100 metri a Rieti il 24 maggio La data da segnare sul calendario è il 24 maggio. È ufficiale: sarà la pista di Rieti a ospitare la prima uscita di Filippo Tortu sui 100 metri nella stagione che culminerà nei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). In un evento interamente dedicato allo sprint, con gare di 100, 200 e 400 metri, il primatista italiano delle Fiamme Gialle si presenterà per ...

Napoli - scacco alla gang della spaccata : decine di furti con gli aRieti - otto arresti : La tecnica era sempre la stessa, spaccare la vetrina e derubare il negozio in una manciata di secondi. I furti con ?spaccata? erano stati messi a segno a Napoli e Caserta, tra...

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 marzo con pagelle - 1^ sestina : aRietini tra i migliori : L'Oroscopo settimanale dal 25 al 31 marzo 2019 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto all'ultima settimana dell'attuale mese. Curiosi di scoprire cosa regaleranno di buono le stelle i prossimi sette giorni? In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, il segno relativo all'Ariete (voto 8): il suddetto segno di Fuoco ha già in preventivo il massimo supporto da parte delle stelle nonché la ...

DIRETTA Rieti CATANZARO/ Streaming video e tv : due incroci negli anni 40 - Serie C - : DIRETTA RIETI CATANZARO Streaming video e tv: orario, risultato live, quote e probabili formazioni della partita di Serie C, 31giornata del girone C.