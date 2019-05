Il Barça cala il tris | Liverpool ko

Il nome della rosa sbarca su Netflix : seconda occasione dopo gli ascolti calanti sulla Rai : C’era molta attesa per la serie Rai (coprodotta anche dalla tedesca TeleMünchen) basata su Il nome della rosa di Umberto Eco: i dati di ascolto però non sono stati elettrizzanti e adesso ecco che Netflix l’ha rilevata, la produzione con Rupert Everett, Greta Scarano e John Turturro avrà una seconda occasione di far breccia nei cuori dei telespettatori. Da venerdì 12 aprile, insomma, la grande N ha un titolo in più nel suo catalogo: ...