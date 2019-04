Michele Bravi | concluse le indagini | è accusato di omicidio stradale

Blastingnews

(Di martedì 30 aprile 2019) La Procura di Milano ha comunicato la conclusione dellesull'incidente, avvenuto il 22 novembre scorso, che ha coinvoltoe che ha causato la morte di una donna di 58 anni. La chiusura delleprelude il rinvio al giudizio per il 24enne cantante, ex vincitore di X-Factor, con l'accusa perLa ricostruzione della Polizia locale L'accusa diper il cantante de 'Il diario degli errori' è arrivata in seguito alla perizia cinematica, richiesta dal PM Alessandra Cerreti per ricostruire in maniera più accurata e precisa la dinamica dell'incidente., che guidava un'auto noleggiata da una compagnia di car sharing, avrebbe fatto una inversione di marcia vietata in via Chinotto, a Milano. Dalla perizia è emerso, inoltre, che il ragazzo avrebbe fatto questa manovra senza accertarsi se, dal senso di marcia opposto, ...

