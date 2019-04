Guaido’ invoca rivolta militare | Venezuela nel caos Lopez entrato in ambasciata Cile

ilfogliettone

(Di martedì 30 aprile 2019) L'autoproclamato presidenteno e leader dell'opposizione Juan Guaidò ha lanciato un appello all'esercito perché intervenga per rovesciare l'esecutivo di Nicolas Maduro, in un video che lo vede per la prima volta attorniato da uomini in uniforme. Tuttavia, il chavismo ha fino ad ora mantenuto il controllo delle forze armate grazie alla lealtà della cupola dei generali, ed ha anche altre frecce al suo arco per quanto riguarda la propria autodifesa. Dunque, ilsull'orlo della guerra civile. Guaido' riconosciuto da una cinquantina di Paesi, ha lanciato un appello ad unain un video che lo mostra in una base aerea a Caracas, circondato da soldati armati. "Nervi d'acciaio", ribatte il presidente Nicolas Maduro, per il quale si tratta di un "tentativo di golpe in corso", ma, ha assicurato, "lo stiamo sventando". Le prossime ore saranno decisive per capire ...

