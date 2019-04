Bimbo ucciso | madre resta in carcere

Bimbo ucciso a botte a Cardito - madre e patrigno davanti al Riesame : Udienza del Tribunale del Riesame per Valentina Casa, accusata di omicidio per il figlio più piccolo Giuseppe Dorice, 6 anni, e del tentato omicidio dell'altra figlia Noemi. Insieme alla donna, in ...

Bimbo ucciso a Piedimonte San Germano : lei lo soffocava e lui guardava : Anzi l'uomo avrebbe sussurrato la frase: "Vi levo dal mondo" mentre la mamma "si accaniva" sul viso di Gabriel premendo le mani sulla bocca, poi si sarebbe allontanato in auto. Il racconto della ...

Omicidio del piccolo Gabriel : 'Il Bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale' : ... 'Vi levo dal mondo'., nella foto in basso Nicola Feroleto ,. A confermare la presenza di Feroleto a contrada Volla nel primo pomeriggio c'è anche la testimonianza di Anna Maria Ciccone, vicina di ...

Omicidio del piccolo Gabriel : 'Il Bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale' : ... 'Vi levo dal mondo'., nella foto in basso Nicola Feroleto ,. I A confermare la presenza di Feroleto a contrada Volla nel primo pomeriggio c'è anche la testimonianza di Anna Maria Ciccone, vicina di ...

Omicidio di Gabriel Feroleto : «Il Bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale» : Dopo aver disteso il figlio per terra su un prato, a contrada Volla di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone, con la mano destra gli ha tappato la bocca e con la sinistra lo ha strangolato...

Funerali Gabriel - palloncini bianchi e migliaia di persone per l'ultimo saluto al Bimbo ucciso. I genitori sono in carcere : Un funerale senza omelia. Una bara bianca al centro dell'altare nella chiesa di Santa Maria Assunta a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, per dare l'ultimo saluto a...

CASSINO - Bimbo ucciso DALLA MAMMA/ Funerali e novità : il papà è complice? : Oggi i Funerali del BIMBO UCCISO a CASSINO DALLA MAMMA: centinaia per salutare Gabriel. Anna, la compagna, accusa papà Nicola a Pomeriggio5

Funerali Gabriel - palloncini bianchi e centinaia di persone per l'ultimo saluto al Bimbo ucciso. I genitori sono in carcere : Un funerale senza omelia. Una bara bianca al centro dell'altare nella chiesa di Santa Maria Assunta a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, per dare l'ultimo saluto a...

Bimbo ucciso dalla mamma : funerali oggi a Cassino/ Si indaga sul padre : è partecipe? : oggi si terranno i funerali del Bimbo ucciso dalla mamma a Cassino, in provincia di Frosinone. Si continua ad indagare sul padre

Bimbo ucciso - padre nega responsabilità : 22.35 Il papà di Gabriel Feroleto, il bambino morto cinque giorni fa a Piedimonte San Germano (Frosinone), è stato interrogato oggi in carcere dal giudice per le indagini preliminari di Cassino. L'uomo, accusato di concorso in omicidio, avrebbe risposto confusamente al gip, respingendo ogni responsabilità. Per la morte di Gabriel, appena due anni e mezzo, gli inquirenti accusano la madre di averlo soffocato.

Bimbo ucciso a Cassino - il padre : 'C'ero mentre lo strangolava'. Ma poi nega tutto : Prima ammette, poi nega tutto. Continua a dirsi innocente , 48 anni, accusato di concorso in omicidio insieme a Donatella Di Bona, 28 anni, per la morte di Gabriel, il loro figlio di due anni e mezzo. ...

Bimbo ucciso a Cassino - interrogato il padre : 'Ero presente mentre lo strangolava' - ma poi nega tutto : Prima ammette, poi nega tutto. Continua a dirsi innocente , 48 anni, accusato di concorso in omicidio insieme a Donatella Di Bona, 28 anni, per la morte di Gabriel, il loro figlio di due anni e mezzo. ...

Bimbo ucciso - padre resta in carcere : Interrogatorio di garanzia stamattina per Nicola Feroleto, detenuto presso la Casa circondariale di Cassino, con l'accusa di aver ucciso il figlio Gabriel, di 2 anni, insieme con la madre , Donatella ...

Bimbo ucciso dalla mamma perché piangeva : 'Il papà era con lei e non ha mosso un dito per salvarlo' : di Vincenzo Caramadre e Pierfederico Pernarella Mentre in televisione andavano in onda le interviste in cui si disperava per non aver potuto salvare il suo Bimbo, la Procura stava preparando le carte ...