Londonderry, New Ira: noi responsabili

Con una dichiarazione al quotidiano The Irish News, la Nuova Ira, gruppo repubblicano dissidente che lotta per la riunificazione dell'Irlanda, ha ammesso la suatà per la morte di Lyra McKee, la giovane giornalista uccisa nel corso degli scontri a, nell'Irlanda del Nord. Il gruppo ha chiesto scusa alla famiglia e agli amici della cronista 29enne raggiunta da una pallottola vagante lo scorso 18 aprile.(Di martedì 23 aprile 2019)