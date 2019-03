Problema Incendi in Croazia e Portogallo

retemeteoamatori

(Di domenica 31 marzo 2019) Come abbiamo visto nel nostro post pubblicato sui nostri profili social, con la mappa elaborata dal CNR, le regioni settentrionali tra cui il Nord-Ovest la siccità è a livelli elevati.Unpiuttosto grave, specie per l’agricoltura, ma anche per il rischioo, dove con un nulla e un minimo di negligenza si originanonon facilmente controllabili.Guardate la #situazione delle #piogge sulla nostra #penisola negli ultimi 3 mesi elaborata dal CNR. Tra tutte le regioni…Pubblicato da Rete Meteo Amatori su Domenica 31 marzo 2019 Unche non riguarda solo l’Italia, ma anche altri paesi europei, come ile la, dove anche in queste zone le condizioni sono risultate siccitose.Major forest fires in Hrmotine, near Senj, NW Croatia last night / this morning. Report: ʟᴜᴄɪᴊᴀɴ ꜱᴘᴀɴɪc / ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜᴇʀ / ...

ReteMeteoAmator : #Estero #Incendi ?? un problema non solo del #Nord Italia - DavideAndreetta : RT @TgrVeneto: Gli incendi di Cordignano (Tv) sarebbero dolosi. Caccia ai piromani. La Regione: la siccità un problema. Il servizio di Aria… - Antoniofabbri5 : di VINCENZO BORGOMEO 26 marzo 2019 Un incidente e il successivo incendio di una Tesla Model S vicino a Fort Lauder… -