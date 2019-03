No | Apple Arcade non è un investimento nei videogiochi - editoriale

eurogamer

(Di domenica 31 marzo 2019) Basta raccogliere il lavoro degli altri, impacchettarlo con un fiocchetto rosso e metterci un cartellino del prezzo per parlare di un impegno a lungo termine?è stato annunciato dalla società come parte dei servizi che le permetteranno di navigare nelle acque del post-iPhone, ora che il giro d'affari attorno al "melafonino" non crescerà più. Notizie, carte di credito, streaming fanno parte della "nuova"e con essi anche i. Almeno così parrebbe, ma parlare dicome di un ingresso nell'industria videoludica sarebbe fargli un complimento: la casa di Cupertino non è improvvisamente diventata una società attiva in questo segmento commerciale né, molto probabilmente, era suo interesse farlo.Nel giro di una settimana circa abbiamo avuto due esempi distinti. Il primo è stato Google con Stadia, servizio di streaming che - lo ricordiamo per chi ha ...

