NBA | Belinelli ai playoff insieme a Gallinari | la seconda volta a otto anni dall' esordio

Belinelli elogia Ginobili : “ha vinto tutto! Tanti stranieri hanno sognato di giocare in NBA grazie a lui” : Anche Marco Belinelli presente, come giocatore degli Spurs, alla cerimonia del ritiro della maglia di Manu Ginobili da parte della franchigia texana: il cestista azzurro spende parole d’elogio per il talento argentino Applausi a scena aperta all’AT&T Center di San Antonio. Una notte magica quella nella quale la franchigia texana ha celebrato il ritiro della maglia numero 20 di Manu Ginobili. Tante le stelle del passato e del presente ...

Gallinari NBA. Spurs di Belinelli a un passo dai play-off : play-off ad un passo per San Antonio. Nella notte italiana della Regular-Season dell'Nba, gli Spurs, davanti ai quasi 19mila spettatori...

NBA - si ferma Gallinari. Belinelli a un passo dai play-off : TORINO - Con un tiratissimo 116-110, San Antonio batte Cleveland nel giorno della cerimonia per il ritiro della maglia di Ginobili e si avvicina a grandi falcate ai play-off. Mattatore della serata è ...

NBA - Gallinari trascina Clippers ai playoff. Spurs di Belinelli ko : Missione playoff compiuta per i Clippers di Danilo Gallinari. I losangelini passano in casa di Minnesota, 122-111,, conquistano la sesta vittoria consecutiva e blindano il pass per la post-season. Al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

NBA. 26 punti di Danilo Gallinari e Clippers volano - ok Belinelli : Play-off sempre più vicini per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. Nella notte italiana della Regular-Season dell'Nba, quintetto californiano

NBA - auguri Belinelli : i nuovi Spurs - i playoff alle porte - i Mondiali con la nazionale : " Io l'avevo detto ! Sia chiaro, LeBron è incredibile, resta il miglior giocatore al mondo, ma per com'erano stati costruiti questi Lakers non mi avevano mai convinto. Ci sono stati tanti infortuni e ...

NBA : Gallinari ok - Harden travolge Spurs di Belinelli. Lakers - addio playoff : Notte dolceamara per gli azzurri impegnati in Nba. Sorride Danilo Gallinari, che trascina i Clippers al successo in casa di Cleveland , cedono invece gli Spurs di Marco Belinelli . Il 'Gallo' firma 27 ...

NBA.Gallinari e Clippers ok - Harden Show contro Spurs Belinelli : Un grande Danilo Gallinari, un sontuoso James Harden che si abbatte sugli Spurs di Marco Belinelli e i Lakers di LeBron James

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

NBA : Belinelli sconfitto in casa - super Harden non basta a Houston : Nove le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. Nonostante l'ottima prova di Marco Belinelli , autore di 17 punti in 22 minuti, i San Antonio Spurs perdono in casa per 105-...

NBA. Belinelli non basta - Miami ferma rincorsa San Antonio : San Antonio sbatte contro Miami. Gli Heat violano l'AT&T Center per 110-105 e fermano la striscia vincente degli Spurs che durava da 9 gare

NBA - Belinelli 17 punti ma Spurs ko. Embiid domina contro Boston : ROMA - Nella notte NBA i Miami Heat fermano la corsa dei San Antonio Spurs : la squadra di Gregg Popovich torna a perdere dopo nove vittorie di fila. Joel Embiid trascina con 37 punti e 22 rimbalzi i ...