Lite nello spogliatoio del Genoa | i nomi dei calciatori coinvolti tra voci e conferme

(Di domenica 31 marzo 2019)– Sono state di grande tensione le ultime ore in casa, il club rossoblu è sceso in campo nel match valido per il campionato di Serie A, sconfitta 2-0 contro l’Udinese con le reti di Okaka e Mandragora. Ed in casaqualcosa potrebbe spaccarsi. Nel dettaglio nervosismo durante l’intervallo complice anche e soprattutto la brutta prestazione della squadra nel primo tempo,battibecco tra duecome confermato anche dallo stesso Prandelli al termine della partita. Ecco il racconto della rosea. Pare che la situazione sia ristretta a due-tre“e non riguarda isostituiti all’intervallo”, ovvero Rolon e Lazovic. Urla iniziate già dal tragitto che dal campo porta agli spogliatoi. Non arrivanosulla voce girata a fine gara ma sembra che ci sia stato un forte diverbio ...

