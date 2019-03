Lazio col piede in Champions

Live Inter-Lazio 0-1 Milinkovic - colpo di testa vincente : Si chiude col botto il programma della 29esima giornata di Serie A, con la partita della domenica sera alle 20.30 tra Inter e Lazio: i nerazzurri, che dopo il derby vinto con grinta e determinazione...

Frana ad Ascoli Piceno : chiuso un tratto della circonvalLazione : Un movimento franoso di terra e massi, anche di rilevati dimensioni, ha costretto il Comune di Ascoli Piceno a disporre la chiusura al transito pedonale e veicolare del tratto della circonvallazione fra l’uscita di via Nazario Sauro e lo stadio Del Duca. Il materiale caduto, benche’ trattenuto dalla rete di contenimento, ha consigliato in via precauzionale la chiusura della strada, in attesa di interventi che inizieranno ...

Roma : 69enne muore in via Petroselli colto da malore - disagi a circoLazione stradale : Roma – Traffico congestionato in via Petroselli all’altezza dell’hotel Fortyseven dove una persona, di cui non si conoscono le generalita’, e’ deceduta a causa di un probabile malore. Il corpo giace a terra sul lato della carreggiata, coperto da un lenzuolo bianco. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia di Roma Capitale del Gruppo Trevi. È un italiano di 69 anni, la persona colta da malore e deceduta intorno alle ...

Di Maio : no alla libera circoLazione di armi : Di Maio: Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il Movimento 5 Stelle

Legittima difesa - Di Maio : «No alla libera circoLazione delle armi» : Luidi Di Maio mette subito un paletto all'ipotesi di rendere più facile il porto d'armi dopo la proposta di una settantina di deputati della Lega di aumentare il discrimine tra le...

Scontro treni - ripresa la circoLazione : MILANO, 29 MAR - È stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Asso fra Arosio e Merone, interrotta dalle 18.35 di ieri, giovedì 28 marzo, in seguito all'urto di due convogli a ...

Scontro treni - ripresa la circoLazione : ANSA, - MILANO, 29 MAR - È stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Asso fra Arosio e Merone, interrotta dalle 18.35 di ieri, giovedì 28 marzo, in seguito all'urto di due ...

Di Maio : non voglio paese con libera circoLazione armi - né io né M5S : Roma – “Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il MoVimento 5 Stelle e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani”. Cosi’ su facebook il vicepremier Luigi Di Maio risponde alla proposta leghista. “Se mai un giorno avro’ la fortuna di avere un figlio- aggiunge- voglio che vada a scuola sereno e tranquillo, che da adolescente ...

Bollo auto 2019 : agevoLazioni per disabili - quali difficoltà motorie? : Bollo auto 2019: agevolazioni per disabili, quali difficoltà motorie? Tipologie difficoltà motorie 2019 Le agevolazioni per i soggetti disabili nel settore auto sono diverse. Tra queste spiccano l’esenzione dal pagamento del Bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Inoltre si annoverano anche l’Iva al 4% per l’acquisto e la detrazione Irpef del 19% sulla spesa. Di queste agevolazioni hanno diritto i seguenti ...

La paura dei tassi negativi. Più di 10mila miliardi di bond sottozero in circoLazione : Negli ultimi cinque mesi il valore dei bond a tassi negativi (dove il compratore paga il debitore per detenerli) è balzato del 66% riavvicinandosi ai massimi del 2016. Questo rende sempre più complicate le scelte per gli investitori. Ed è il simbolo che qualcosa non sta funzionando nonostante l’impegno delle banche centrali...

Centrosinistra - Smeriglio (vicepresidente Regione Lazio) : “M5s? Collaborazione con Pd da noi funziona molto bene” : “La Collaborazione tra Pd e M5s nella Regione Lazio sta funzionando molto bene. Il M5s è all’opposizione del governo Zingaretti, ma su alcuni temi specifici, riguardanti ad esempio la partecipazione ai beni comuni, la trasparenza e la legalità, è capitato di avere delle convergenze. Si chiama democrazia legislativa, cioè i consiglieri di maggioranza e di opposizione si incontrano e legiferano”. Così, nella trasmissione ...

Inter - guai muscolari per de Vrij : niente gara dell'ex contro la Lazio : niente gara dell'ex per Stefan De Vrij . Il difensore dell' Inter è alle prese con un infortunio muscolare rimediato con la nazionale olandese e sarà out per 15-20 giorni: gli esami hanno evidenziato ...

Serie A Inter - distrazione muscolare per De Vrij : salta la Lazio : MILANO - Stefan De Vrij si è sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti, a seguito di un problema che il difensore aveva accusato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. La ...

Inter - infortunio muscolare per de Vrij : niente gara dell'ex contro la Lazio : niente gara dell'ex per Stefan De Vrij . Il difensore dell' Inter è alle prese con un infortunio muscolare rimediato con la nazionale olandese e sarà out almeno per una settimana: gli esami hanno ...