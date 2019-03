F2 | Luca Ghiotto vince in Bahrain

Formula 2 – Luca Ghiotto trionfa in Bahrain : 6° posto per Mick Schumacher : Luca Ghiotto vince il Gp di Formula 2 in Bahrain: il pilota italiano ha preceduto Sette Camara e Nicholas Latifi. Solo 6° Mick Schumacher Luca Ghiotto, UNI-Virtuosi Racing, vince la ‘gara 2’ nel Gp del Bahrain di Formula 2. Il pilota italiano, secondo ieri in gara 1 alle spalle del canadese Nicholas Latifi, Dams, partito dalla sesta posizione ha preceduto sul podio Sette Camara, BWT Arden, e lo stesso Latifi. Grande attesa per ...

Formula 2 - Luca Ghiotto vince il GP del Baharin. Sesto Mick Schumacher : Sakhir ha vissuto due momenti molto emozionanti alla vigilia della prima gara sprint di Formula 2 della stagione. Prima la commemorazione in griglia - da parte dell'intero paddock - della figura di ...

F2 - Risultato GP Bahrein 2019 : Luca Ghiotto vince la gara-sprint dopo una rimonta pazzesca! : E’ andata in scena sul tracciato di Sakhir (Bahrein) la sprint-race del 1° round del Mondiale 2019 di F2 e il nostro Luca Ghiotto ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di guida eccellenti. Il pilota del Team UNI-Virtuosi Racing (poleman in questo appuntamento) si è imposto, mettendo in evidenza un passo inarrivabile per tutti gli altri, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo di gara-1 che lo proponeva in ...

F2 - Risultato GP Bahrein 2019 : Luca Ghiotto dà spettacolo in gara-1 ed è secondo a suon di sorpassi : Il primo atto del campionato di Formula 2 2019 ha regalato uno spettacolo magnifico: sul tracciato del Bahrein i futuri campioni hanno dato vita ad una gara-1 ricca di sorpassi e di emozioni. Primo su tutti il nostro Luca Ghiotto, il quale, partito dalla pole, si è ritrovato allo spegnimento dei semafori in sesta posizione per via di un problema al settaggio del cambio. L’azzurro non si è dato per vinto e, dopo una fase di studio e di ...