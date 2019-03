Colpo non fu esploso a contatto! Sissy, arrivano i risultati delle perizie

Il colpo che ha ucciso Sissy non fu esploso a bruciapelo, dunque non ‘a contatto' come si è detto negli ultimi due anni. Se confermato, ciò significa che l'arma fu puntata a una certa distanza dalla testa dell'agente e non a diretto contatto con la parete cranica, dove poi si andò a conficcare il proiettile. È quanto emerge dall'esito della perizia sulla pistola che uccise Sissy, consegnata in queste ore alle autorità dalla genetista Anna Barbaro,la genetista incaricata dalla famiglia Trovato Mazza di eseguire l'esame sulla pistola, insieme a Angelo La Marca, perito informatico, incaricato a sua volta di effettuare l'esame sul computer della 29enne. Dopo poco più di 60 giorni da quando furono disposte dal pm, infatti, le perizie sulla pistola marca Pietro Beretta in dotazione all'agente Trovato Mazza e sul portatile marza Asus dove la ragazza, ai tempi matricoli all'università, conservava tutti i suoi documenti, sono state finalmente consegnate.