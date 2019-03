Murano, incendio in una palazzina: trovata morta una coppia, gravemente ustionata una donna

Due persone sono morte a Murano, in provincia di Venezia, a causa di un incendio nella loro abitazione. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4 del mattino di sabato 30 marzo e hanno danneggiato una palazzina di tre piani. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo per spegnere l’incendio: al primo piano della palazzina hanno trovato i corpi di una coppia di anziani di 94 e di 96 anni. Una donna di 45 anni è inoltre rimasta ustionata, mentre un altro abitante della casa non ha riportato ferite.

