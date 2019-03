MotoGP | GP Argentina 2019 | come vedere la gara in tv Orari e programma su Sky e TV8

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Tutto è pronto per il Gran Premio didel Motomondiale! Le tre classi scenderanno in pista sul circuito di Termas de Rio Hondo per sfidarsi nel secondo appuntamento del campionato. La giornata, ovviamente, sarà aperta dai warm-up della mattina, per le ultime regolazioni in vista delle gare.Si partirà alle ore 17.00 con la Moto3, con la pattuglia italiana pronta a centrare il primo successo stagionale. Si passerà, quindi, alle ore 18.20 con la classe mediana nella quale Lorenzo Baldassarri proverà a ripetersi dopo l’esordio vittorioso di Losail, ma Luthi e Marquez saranno due ossi duri da affrontare. Il piatto forte,sempre, sarà rappresentato dalladellaalle ore 20.00 con Andrea Dovizioso che cercherà il bis dopo il Qatar, ma Marc Marquez farà di tutto per rifarsi, anche, del pessimo Gran Premio della scorsa annata.La domenica del Gran Premo ...

