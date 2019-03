Basket | Alessandro Gentile non si deve operare | riposo per un mese | potrà giocare i

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019)può tirare un sospiro di sollievo: non si dovràalla spalla destra. Si temeva che l’ala dell’Estudiantes Madrid finisse sotto i ferri dopo essere caduto nell’ultimo match di campionato contro il Murcia ma fortunatamente gli approfonditi esami medici hanno scongiurato la necessità di un intervento chirurgico. Il cestista dovrà stare aper circa 30-40 giorni come riporta Sportando e potrebbe tornare agià nel finale di stagione in Spagna. Gioia anche in casa Italia, l’ex Milano e Virtus Bologna ha riportato soltanto una contusione e dunqueprendere parte al training camp della Nazionale che incomincerà il prossimo 23 luglio ed è pienamente in corsa per disputare i Mondiali in programma in Cina a inizio settembre.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

AndySportNews : RT @OA_Sport: #basket Sospiro di sollievo, Alessandro Gentile non si deve operare! Riposo per un mese, potrà giocare i Mondiali https://t.c… - OA_Sport : #basket Sospiro di sollievo, Alessandro Gentile non si deve operare! Riposo per un mese, potrà giocare i Mondiali - VareseSport : Vigilia di #PallacanestroVarese - Venezia. Tutto sui lagunari ???? #varesesport #basket #pallacanestro #varven… -