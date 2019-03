Roma | piace Benedetto | bomber del Boca

Calciomercato Inter - asse caldo con la Roma : piace Edin Dzeko : Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro del giocatore non sarà lontanissimo da Roma: Dzeko infatti dovrebbe spostarsi solo di qualche chilometro verso nord, dove - secondo le indiscrezioni ...

Spal-Roma 2-1 - Fares e Petagna danno il primo dispiacere a Ranieri : FERRARA - La maledizione continua. Dopo l'andata, la Spal batte la Roma pure in casa propria, allungando sull'Empoli e soprattutto mandando in malora i piani romanisti di rinascita. La settima ...

Roma - Karsdorp : 'Ho caratteristiche offensive. Ranieri? Mi spiace per Di Francesco' : Il terzino della Roma Rick Karsdorp ha presentato la sfida alla SPAL ai microfoni di Sky Sport : 'Ho le mie caratteristiche e giocherò la mia partita, le mie caratteristiche sono offensive. Dovrò fare attenzione alla fase difensiva, se riuscirò a farle bene entrambe sarà un passo ...

Il laziale Burioni : “contento per i biancocelesti - dispiace per la Roma in Champions” : “Derby Lazio – Roma? Da tifoso biancoceleste non posso che essere contento. Mi dispiace che la Roma, dopo l’uscita dalla Champions, non vincerà nulla per l’undicesimo anno consecutivo”. Il Dott. Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, per commentare la lettera inviata dal ...

L'iniziativa del Comune piace - crescono i matrimoni in location Romantiche : Pitigliano è una città romantica e straordinariamente bella, conosciuta in tutto il mondo, luogo ideale per suggellare una promessa così importante come quella che si scambiano due innamorati. ...

Milan stregato da Marin : il 2001 croato che piace anche a Juve - Roma e City : Il club croato lo ritiene uno dei maggiori talenti del mondo, al livello dei brasiliani Vinicius e Rodrygo, e per lui chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro . Il Milan è avvisato: la Dinamo è spesso ...

Roma - Di Francesco : "Non mi piace vincere così - bravi a rimanere in scia al Milan" : Eusebio Di Francesco se l'è vista brutta, ma alla fine la sua Roma ha portato a casa tre preziosi punti nella corsa Champions . Nel primo tempo meritavamo di stare sotto - ha spiegato - Quando queste ...

Roma - Dzeko : 'Tutti si aspettano il mio declino - invece è il miglior momento. Mi piaceva il Milan di Shevchenko' : La Serie A era il campionato migliore del mondo quando ero un bambino'. Milan - 'Sì, la mia squadra preferita era il Milan e Shevchenko era il mio giocatore preferito. Mi ispiravo a lui. Non penso ...