Francesco Monte di nuovo concorrente in un reality? Le sue parole

Francesco Monte si svela : Giulia Salemi - nuovo lavoro e prossimo reality : Francesco Monte: l’amore insieme a Giulia Salemi, il lavoro e il sogno di un reality diverso Francesco Monte ha rilasciato un’interessantissima intervista a Uomini e Donne magazine. L’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi ha svelato alcuni particolari dettagli sulla sua attuale vita sentimentale e lavorativa. L’amore con Giulia Salemi va alla grande. La […] L'articolo Francesco Monte si svela: Giulia ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : "Un figlio? è ancora troppo presto!" : Un'unione intrapresa nella casa del Grande Fratello VIP solo pochi mesi fa, eppure Francesco Monte e Giulia Salemi sembrano più felici e innamorati che mai. Mano per mano alla prima puntata del Maurizio Costanzo Show vengono interpellati dal conduttore.Monte conferma che l'amore con la modella va a gonfie vele anche grazie al rapporto con sua suocera, Fariba Tehrani, che aveva fatto parlare di sé per una benedizione esercitata sulla coppia: ...

Francesco Monte e Giulia Salemi non aspettano un figlio : La coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi è una delle più felici del mondo dei vip. Infatti i due dopo un inizio burrascoso, fatto di tanti dubbi e poche certezze, sono riusciti a far ...

Francesco Monte e Giulia Salemi aspettano un bambino? La risposta : Francesco Monte e Giulia Salemi aspettano un bambino? La risposta dell’ex tronista al Maurizio Costanzo Show La loro storia è nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, in pochi credevano nel loro amore ma la loro relazione sta andando a gonfie vele. Francesco Monte e Giulia Salemi hanno intenzione di voler andare a convivere […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi aspettano un bambino? La risposta proviene da Gossip e ...

Francesco Monte e Giulia Salemi aspettano un bambino? : "Ma come, di già?", si chiederanno in molti telespettatori ed amanti della cronaca rosa: niente paura. Francesco Monte e Giulia Salemi non sono in attesa di alcun bambino. A rivelarlo sono stati loro stessi, ospiti alla puntata di Maurizio Costanzo Show che andrà in onda giovedì 28 marzo e che è stata registrata poche ore fa. Tornano così in onda su Canale 5 i due influencer dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip 3, dove si sono ...

Giulia Salemi e Francesco Monte genitori? La risposta al Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: Giulia Salemi e Francesco Monte fanno un annuncio importante Da giovedì 28 marzo torna il Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Giulia Salemi e Francesco Monte. La coppia nata nella terza edizione del Grande Fratello Vip sarà stuzzicata proprio da Maurizio Costanzo riguardo al loro futuro da genitori. Nel dettaglio, come svelato da Il Vicolo delle News, il giornalista coi baffi più famosi ...

Francesco Monte arrabbiato o geloso? I fan alla ricerca della verità (Foto) : Francesco Monte troppo geloso? Una foto fa scatenare i fan… e la loro ironia! Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a vivere dei momenti stupendi insieme. E nulla riesce a dividerli. Nemmeno la distanza. Hanno trovato un ottimo equilibrio, a dispetto di quelli convinti che la loro relazione non sarebbe mai decollata. Invece le ali […] L'articolo Francesco Monte arrabbiato o geloso? I fan alla ricerca della verità (Foto) proviene ...

Giulia Salemi e Francesco Monte ospiti in seconda serata con la Venier da Maurizio Costanzo : ospiti del Maurizio Costanzo Show, Giulia Salemi e il fidanzato Francesco Monte Proprio in questi minuti si sta registrando la nuova stagione del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda da giovedì 28 marzo in seconda serata, dopo il film previsto ‘Io Vi Troverò’. Tanti gli ospiti della prima puntata del Costanzo Show, tra cui la coppia molto … Continue reading Giulia Salemi e Francesco Monte ospiti in seconda serata con la Venier da ...

Gossip Isola dei Famosi : ex di Francesco Monte fa una rivelazione : L’Isola dei Famosi, ex fidanzata di Francesco Monte fa una confessione intima. Ecco chi è E’ Paola Di Benedetto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, raccontandosi a cuore aperto sulle pagine del numero di Nuovo Tv appena uscito in edicola, ha fatto una confessione molto intima parlando della sua nuova storia d’amore. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, lo ricordiamo, in passato è stata legata ...

Giulia Salemi e Francesco Monte in seconda serata con Mara Venier : Francesco Monte e Giulia Salemi insieme alla prima del Maurizio Costanzo Show Proprio in questi minuti si sta registrando la nuova stagione del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda da giovedì 28 marzo in seconda serata, dopo il film previsto ‘Io Vi Troverò’. Tanti gli ospiti della prima puntata del Costanzo Show, tra cui la coppia molto amata della terza edizione del Grande Fratello Vip Francesco Monte e Giulia Salemi, Mara ...

Francesco Monte e Giulia Salemi cercano casa : Nessuno avrebbe scommesso sulla relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi, probabilmente nemmeno i diretti interessati. Sicuramente non Francesco, che nella casa del Grande Fratello Vip 3 non ha ...

Giulia Salemi e Francesco Monte vanno a convivere? Risponde Fariba : Fariba Tehrani parla della presunta convivenza tra Francesco Monte e Giulia Continua a far notizia la love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi. A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip i due sono inseparabili e di recente sono stati pizzicati dal settimanale Nuovo mentre visitavano alcuni appartamenti a Milano. Francesco e Giulia […] L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte vanno a convivere? Risponde Fariba proviene da Gossip ...

Francesco Monte e Giulia Salemi assaliti durante un evento : Giulia Salemi e Francesco Monte: i fan esagerano e la sicurezza interviene Queste ultime ore sono state particolarmente complicate per la coppietta nata nelle quattro mura della casa più spiata di Italia. Cos’è successo? Come riportato dal blog Tabloit.it, Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati assaliti dai fan durante un evento. Il fattaccio è avvenuto in un centro commerciale in Veneto. In pratica alcuni fan, cercando in tutti i modi ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - troppo amati : interviene la sicurezza : Francesco Monte e Giulia Salemi, troppo amore per la coppia: interviene la sicurezza a Padova, l’accaduto Francesco Monte e Giulia Salemi si amano sempre più e, di riflesso, sono sempre più amati dai fan. A volte, verrebbe da dire anche troppo, come nel caso della loro trasferta padovana dove sono stati assaliti dalla folla con […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi, troppo amati: interviene la sicurezza proviene da Gossip e ...