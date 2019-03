Maltempo al sud | e' ancora inverno | tanta neve in Appennino | sulla Sila

Meteo : depressione nel mar Ionio - insiste il Maltempo al sud. Migliora al centro-nord : L'ondata di freddo giunta ad inizio settimana continua a coinvolgere la nostra penisola ed in particolar modo il sud Italia dove questa massa d'aria ha dato vita ad un vortice di bassa pressione...

Maltempo : temporali e venti forti al Sud : ANSA, - ROMA, 27 MAR - La struttura depressionaria attualmente sul Tirreno meridionale, si sposta verso Sud-Est. Il Dipartimento di Protezione ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse ...

Allerta Meteo - freddo e forte Maltempo al Sud per il colpo di coda dell’Inverno : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La struttura depressionaria attualmente sul Tirreno meridionale, si sposterà progressivamente verso Sud-Est, posizionandosi sul mar Ionio e determinando piogge e temporali sulle regioni più meridionali del Paese, una consistente intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, più intensa sui settori ionici, e forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Meteo : dopo il vento - pioggia e Maltempo colpiscono il Sud : Il ciclone di origine polare sarà protagonista di una fase di maltempo diffuso su tutto il meridione che durerà per tutta la giornata di Giovedì portando nubifragi intensi soprattutto su Puglia meridionale, Calabria, Basilicata e Sicilia. Nuvole anche al centro e nel resto del sud mentre al nord torna il sole.Continua a leggere

Meteo : vortice di bassa pressione al sud - ancora Maltempo oggi : L'aria fredda artica giunta negli ultimi giorni sull'Italia, responsabile di danni anche piuttosto ingenti sulle regioni settentrionali per via dei venti tempestosi, ha raggiunto il basso Tirreno...

Allerta Meteo - la tempesta di Maltempo si sposta al Centro/Sud : attenzione ai fenomeni estremi dopo il disastro del Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – La tempesta di maltempo che nella notte ha flagellato il Nord con venti impetuosi e forti temporali, si sta spostando al Centro/Sud dove nelle prossime ore avremo altri fenomeni estremi. Ancora splende il sole e il clima è mite su gran parte delle Regioni meridionali, ma tra oggi pomeriggio e domani (come si può osservare nelle mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo ...

Meteo Protezione Civile per domani : Maltempo - venti forti e crollo termico al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo in miglioramento al Nord, mentre l'instabilità si concentrerà sulle regioni centro-meridionali, dove assisteremo anche a un marcato calo delle...

Le Previsioni Meteo dell’Equinozio di Primavera : Maltempo al Sud - sole e caldo al Centro/Nord [MAPPE] : 1/13 ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e Maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Previsioni Meteo - attenzione all’estremo Sud : dopo l’Equinozio di Primavera arriva forte Maltempo in Sicilia. Caldo e siccità invece al Nord : 1/4 ...

La nave “Mare Jonio” con a bordo 49 migranti si mette a riparo dal Maltempo a sud di Lampedusa : divieto di sbarco : E’ arrivata a Lampedusa la nave ‘Mare Jonio‘ della Ong Mediterranea Saving Human, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell’isola per mettersi a riparo dal maltempo. Ma al momento, come conferma all’AdnKronos il capo missione Luca Casarini, da lì “non si possono ...

Martedì e mercoledì - torna il Maltempo al CENTRO-SUD. : Roma - La perturbazione che in queste ore sta transitando sulle regioni centro settentrionali è destinata a scendere di latitudine con il contributo di correnti più fredde in arrivo dai Balcani e la ritroveremo martedì in azione tra il medio basso Adriatico e il Sud. Tra martedì e mercoledì l'anticiclone delle Azzorre recupererà terreno su tutta l'Europa occidentale compreso il nord Italia mentre alle ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo e venti forti domani al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità al centro-sud per il transito di una perturbazione di origine nord-atlantica. Previsti anche venti forti. Ecco il bollettino Meteo della...

Maltempo - il vento forte spazza l’Italia : tir si ribaltano sull’A2 - raffiche ad oltre 100km/h al Sud : Martedì di forte vento in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, con problemi sull’A2 dove un camion si è ribaltato, disagi per i traghetti, alberi caduti in alcune località compresa Roma. Sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco: le maggiori criticità in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. Proprio in Calabria sull’A2 “del Mediterraneo” la situazione più difficile: ...