La Lega ci prova | Rendere più facile possedere un' arma

Addio all’ora Legale : il Parlamento Europeo approva il cambiamento : Addio al cambio ora: il Parlamento Europeo approva il cambiamento a partire dal 2021. I Paesi Ue che decidono di mantenere l’ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021. Lo ha stabilito la risoluzione legislativa approvato dai deputati a Strasburgo con 410 ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. M5S e Lega votano contro : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. M5S e Lega votano contro : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del...

Ora Legale addio - ma dal 2021 : il Parlamento europeo approva la proposta : ... dov'è ancora in vigore Differenza tra ora legale e ora solare Il cambio dell'ora 'fa male alla salute e all'economia. L'Ue perde 150 miliardi' E' tornata l'ora legale: si dorme meno, ma si risparmia ...

Abolita l’ora Legale : il Parlamento europeo approva la proposta : Il prossimo 20 marzo sarà la penultima volta dovremo spostare le lancette dell’orologio, perché il Parlamento europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata la risoluzione che stabilisce la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale che entrerà in vigore però tra due anni. C’è quindi ancora un po’ di tempo. Detto ciò ogni Stato deciderà poi cosa fare e ...

Ora Legale abolita - Parlamento Europeo approva la fine del passaggio dall’ora solare : l’ultimo sarà nel 2021 : Il 30 marzo prossimo bisognerà tirare avanti di un’ora le lancette degli orologi, per passare così dall’ora legale all’ora solare. Questa però potrebbe essere una delle ultime volte che lo faremo perché il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata quindi la risoluzione legislativa che stabiliva la fine del passaggio ...

Sblocca Cantieri Il Cdm approva - ma salvo intese. Perché l accordo Lega. M5S non c è : Che vuol dire che tanto, molto, è ancora da definire e che l'intesa politica fra grillini e leghisti sul provvedimento non c'è ancora. Anche Perché il solito e atteso vertice a tre fra Giuseppe Conte,...

Italia-Cina - aula Camera approva risoluzione M5s-Lega con 282 sì : Roma, 19 mar., askanews, - "La Camera impegna il governo a confermare che siano state effettuate le necessarie verifiche e completate le valutazioni necessarie per procedere a sottoscrivere il ...

Firenze - la Lega prova a scalare Palazzo Vecchio con il candidato gradito anche ai sostenitori di Renzi e Nardella : Cosa c’entra con la Lega di Matteo Salvini un manager bancario di lungo corso, che gode della fiducia di un’arcidiocesi storicamente vicina agli amministratori di centro sinistra? Se lo stanno chiedendo in molti a Firenze, da quando il nome di Ubaldo Bocci ha ripreso quota in città come antagonista di Dario Nardella nella corsa per Palazzo Vecchio. L’investitura in attesa di conferme ad horas, è ritornata in voga a metà ...

Pini - ex deputato Lega : 'La Lega di Bossi non avrebbe mai approvato il reddito di cittadinanza' : Io, Gianni Fave e tanti altri abbiamo perso quel congresso 80 a 20 e non ci siamo ricandidati, non siamo come quelli del Pd che perdono, dicono che si ritirano dalla politica e poi vanno ad ...

Lega Pro - Ghirelli 'ok prova auricolari' : NAPOLI, 11 MAR - All'indomani del primo weekend in cui arbitri e assistenti di Lega Pro hanno usato la tecnologia per comunicare tra loro, il presidente di Lega, Francesco Ghirelli è soddisfatto: "...

Lega Pro - Ghirelli 'ok prova auricolari' : ANSA, - NAPOLI, 11 MAR - All'indomani del primo weekend in cui arbitri e assistenti di Lega Pro hanno usato la tecnologia per comunicare tra loro, il presidente di Lega, Francesco Ghirelli è ...

A rischio il listone unico alle provinciali : prova di forza della Lega con Fitto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Vaccini e autismo : un ulteriore studio prova l'inesistenza di un Legame : Pochi giorni fa i ricercatori dello Statens Serum Institut di Copenaghen hanno pubblicato sugli "Annals of internal medicine" un ampio studio che dimostra l'inesistente relazione tra vaccinazioni e autismo, dando l'ennesimo colpo di grazia alle teorie del complotto sui Vaccini. Le tappe e i risultati dello studio Un teamdi ricercatori ha seguito per più di 10 anni un gruppo di 657.461 bambini, nati tra il 1999 e il 2010 in Danimarca; di questi ...