Dall' Aeronautica a Felipe Massa | a Porta di Roma un week-end ad alta velocità

Colpito da un infarto sul traghetto - giovane soccorso Dall 'Aeronautica - Sardiniapost.it : Un elicottero Hh212 del Centro combat Sar di Decimomannu è stato impiegato nel recupero di un uomo di 33 anni Colpito da infarto sul traghetto 'Ariadne' della Tirrenia, partito da Cagliari e in ...

Volo speciale dell’Aeronautica Militare per trasportare al Policlinico di Bari la donna bruciata viva Dall’ex marito a Reggio Calabria : Un veliVolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) per trasportare d’urgenza presso l’aeroporto di Bari una donna con gravi ustioni su tutto il corpo. La donna è stata bruciata stamattina a Reggio Calabria dall’ex marito, un 42enne napoletano. Il veliVolo, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo ed operante sul territorio nazionale anche per ...