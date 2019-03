Telefilm CHARMED | la seconda stagione punterà più sul sovrannaturale

tvsoap

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Dopo il rinnovo dello scorso 31 gennaio,, la serie nata come remake dello show omonimo degli anni ’90, cambia pelle in vista dellaNello specifico, la produzione ha deciso di affidare le nuove avventure delle streghe alla coppia Liz Kruger e Craig Shapiro, che vanno a sostituire Carter Covington e che avranno il compito di portare ilverso una nuova direzione puntando molto più sulle trame sovrannaturali e meno sulle quelle familiari.La serie con protagoniste Melonie Diaz, Madeleine Mantock e Sarah Jeffery segue le magiche e oscure vicende del potente trio di streghe formato dalle sorelle Macy, Mel e Maggie, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti (tra numerose polemiche) lo scorso 14 ottobre e concluderà il suo primo ciclo questa primavera.Per quanto riguarda la messa in onda italiana della prima, secondo il blog di Antonio ...