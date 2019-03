Open day all' Anffas di Modica

Anffas Open day : apriamo le porte all'inclusione - 26/03/2019 - : Tutte le strutture associative di Anffas - circa 1000 in tutta Italia - organizzeranno, con il protagonismo diretto delle persone con disabilità, convegni, spettacoli e tante altre iniziative volte a ...

Harley-Davidson Open day : concessionarie aperte nel weekend : Questo fine settimana, le concessionarie della rete ufficiale Harley-Davidson in Italia sono protagoniste del weekend Open Day, due giorni pieni di emozioni, un’autentica full immersion nel mondo H-D: perché solo chi sale in sella a un’Harley può descrivere appieno l’emozione e il senso di libertà on the road. L’Open Day sarà l’occasione per testare la gamma H-D 2019 […] L'articolo Harley-Davidson Open Day: ...

Castel di Sangro - l'Anffas si prepara all'Open day : giovedì 28 marzo : ... aderisce al "Open Day" , giovedì 28 marzo, organizzato, con il protagonismo diretto delle persone con disabilità, convegni, spettacoli e tante altre iniziative volte a diffondere la cultura dell'...

Al via tre giorni di Open day nei concessionari Triumph : Per quello che riguarda la sicurezza da segnalare ABS e controllo della trazione disinseribili, la possibilità di selezionare cinque modalità di guida, road, off-road, rain, sport e rider, e la ...

Open day Gal Colli di Bergamo e Canto Alto : progetti di sviluppo rurale : In queste zone, attraverso la creazione di GAL " Gruppi di Azione Locale " vengono finanziate azioni integrate e multidisciplinari, che interessano tutti i settori dell'economia e della società ...

Scienziati Nati : un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati : Un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati! Nella settimana dall’11 al 15 marzo, le porte dello stabilimento italiano dell’ESA si sono aperte agli studenti delle scuole elementari e secondarie per ospitare 37 istituti e oltre 1.500 studenti, con un programma ricco di divulgazione scientifica e di divertimento. Un’agenda entusiasmante ed intensa, durante la quale si è parlato di osservazione della ...

Accademia Italiana Videogiochi - via a ciclo Open day : Roma, 18 mar., askanews, - Domenica prossima, 31 marzo, AIV - l'Accademia Italiana Videogiochi, primo Istituto di Formazione in Italia in ambito videoludico - dà il via a Roma al ciclo di open Day ...

Il 16 marzo è l'Arduino Day : si celebra la scheda elettronica Open source italiana : Il 16 marzo è l'Arduino Day, che in tutto il mondo celebra la scheda elettronica open-source, interamente made in Italy, ideata per avvicinare i giovani all'informatica e diventata il cavallo di battaglia dei maker, ossia gli artigiani digitali. ...

Chieti. Corso da Sommelier : lunedì Open day con degustazione : Un open day per presentare il Corso da Sommelier, con annessa degustazione di vini. L’appuntamento è per lunedì, alle 18.30,

Chiusa la call per partecipare agli ASI Open Days del 27 - 28 e 29 marzo 2019 : Un programma ricco di attività e attrazioni attende gli studenti che parteciperanno alla prima edizione degli ASI Open Days: tre giorni all’insegna della scienza spaziale e del divertimento, con esperti del settore che guideranno i piccoli visitatori alla scoperta dello spazio. Gli ASI Open Days rientrano tra le attività di education e di diffusione della cultura spaziale che l’Agenzia Spaziale Italiana rivolge alle scuole primarie e secondarie ...

Aero Club Milano Open day sabato 30 e domenica 31 Marzo 2019 : ... ma anche soltanto per passione, per turismo oppure per sport, il 30 e 31 Marzo dalle 10 alle 19 vieni a scoprire il mondo dell'aviazione agli Open Day dell'Aero Club Milano! Diventare piloti privati,...

Open day il 30 marzo a Coverciano : FIRENZE, 6 MAR - Open day, il prossimo 30 marzo, a Coverciano: il Centro tecnico federale apre le sue porte a tifosi e appassionati per scoprire la casa delle Nazionali italiane e l'Università del ...

Gli sviluppatori di Days Gone parlano dell'integrazione tra la storia e l'ambiente Open world : Sony Bend ha trascorso molto tempo a parlare del mondo di Days Gone e di quali strumenti avranno a disposizione i giocatori mentre tentano di attraversarlo e sopravvivere, ma come gli ultimi anni ci hanno mostrato, più di ogni altra cosa, le esclusive first party di Sony si concentrano più sulla narrazione e sui personaggi che su qualsiasi altro elemento, e Days Gone manterrà questa linea.Recenti titoli open world come The Witcher 3, Red Dead ...

Torna l’Open day a Coverciano : appuntamento al 30 marzo : Open Day Coverciano 2019 – Una giornata per scoprire la casa delle Nazionali italiane e l’Università del calcio: Coverciano aprirà le sue porte al pubblico e per la seconda volta nella storia, sabato 30 marzo, sarà possibile visitare il Centro Tecnico Federale durante l’Open Day 2019. Plusvalenze, faro della Figc sul diritto di riacquisto Si […] L'articolo Torna l’Open Day a Coverciano: appuntamento al 30 marzo è stato realizzato da ...