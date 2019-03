Matteo Salvini rischia anche sul caso Sea Watch Per i pm romani | fu sequestro di persona

Matteo Salvini : "Adam e Ramy avranno la cittadinanza. Strumentalizzati? Chiedetelo a chi li ha usati" : Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i Carabinieri che hanno salvato i 51 scolari che erano a bordo del bus dirottato a San Donato Milanese. Presenti all'incontro anche i cinque bambini che hanno dato l'allarme. Tra loro Adam e Ramy che, per questo gesto, riceveranno la riceveranno la cittadinanza italiana. E proprio su questo tema il ministro - che inizialmente aveva frenato sulla proposta, avanzata da Di Maio, sostenendo che erano ...

Francesca Verdini - chi è la nuova compagna di Matteo Salvini : Matteo Salvini ritrova l'amore e la felicità con Francesca Verdini. Dopo la fine, non poco chiacchierata, della sua relazione con Elisa Isoardi, il vice premier non aveva nascosto i...

Alessandra Moretti : "La luna di miele di Matteo Salvini con gli italiani durerà poco". Insultata : "La luna di miele di Matteo Salvini con gli italiani durerà ancora per poco". Alessandra Moretti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, ha dato la sua spiegazione: "Quando gli italiani si accorgeranno di avere meno soldi in tasca allora sì accorgeranno dei veri problemi". Ma il popolo socia

Fabio Fazio - un retroscena clamoroso : 'Perché Matteo Salvini non lo caccia'. Che tempo che fa - tesoretto Lega : Meglio una Rai 'di sinistra' con Fabio Fazio che una Rai 'Salvinizzata'. Opinione di Matteo Salvini , che secondo il Giornale avrebbe confidato ai suoi: 'Con Fazio in prima serata non c'è bisogno ...

Catania - Matteo Salvini : 'Castrazione chimica per i tre vermi violentatori' : Un atroce episodio di violenza sessuale sta scuotendo l'Italia intera. Secondo l'accusa sarebbe avvenuto nella serata dello scorso 15 marzo a Catania, protagonisti tre ventenni di buona famiglia. Avrebbero violentato una studentessa di nazionalità statunitense in Italia quale "ragazza alla pari" impiegata come baby-sitter presso una famiglia residente nello stesso capoluogo etneo. I tre giovani sono stati arrestati dalle forze dell'ordine con ...

Chi è Francesca Verdini - figlia del Senatore Denis e presunta nuova fiamma di Matteo Salvini? Età - altezza e biografia. : ... ' carriera ' tra l'altro intrapresa dal figlio di Umberto Bossi , Renzo , e proprietaria di un noto ristorante di Roma assieme al fratello, inoltre sembra che sia laureata in Economia presso l'...

Matteo Salvini chiede la castrazione chimica per gli stupratori : “Per i vermi nessuno sconto” : Matteo Salvini interviene sul caso della violenza di gruppo di Catania, ai danni di una ragazza americana: "Per i vermi violentatori di Catania, che hanno stuprato una turista, nessuno sconto: certezza della pena e castrazione chimica!".Continua a leggere

Matteo Salvini e Francesca Verdini - prima uscita pubblica. Isoardi si consola col playboy : Matteo Salvini esce allo scoperto con la nuova fiamma, Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex Forza Italia. Il vicepremier e la 26enne sono andati insieme alla anteprima del film Dumbo al The Space cinema moderno di Roma. I due sono apparsi in perfetta sintonia, sorridenti, forse un pizzico imbarazzati. In fondo si tratta della loro prima uscita pubblica che conferma la relazione. Peer l’occasione Francesca ha sfoggiato un mini ...

Dumbo - ecco chi c'era all'anteprima romana. Tra gli ospiti Matteo Salvini e Francesca : Favole alla riscossa: dalle pagine di un libro al cinema. Emozioni per i più piccini e un tuffo tra le pieghe del tempo per i più grandi, catapultati nella magia del 'c'era una volta' con l'anteprima ...

Matteo Salvini e la nuova fidanzata Francesca Verdini : Gli indizi che conducevano ad una probabile nuova coppia: Matteo Salvini e Francesca Verdini c'erano già da tempo, ma non sono mai stati abbastanza chiari da diventare una prova, almeno fino a stasera,...

Europee - Matteo Salvini invita i sovranisti a Milano : “Alle elezioni con il simbolo della Lega” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini pensa a un evento con tutti i sovranisti europei a Milano, "per proporre una riforma dell'Unione. Il vicepremier leghista ha fatto sapere che alle elezioni Europee del 26 maggio si presenterà con il simbolo della Lega, "mentre alle politiche si vedrà".Continua a leggere

Laura Boldrini - l'ultima vergogna contro Matteo Salvini a DiMartedì : "Venditore di fumo" : Laura Boldrini non riesce a trattenersi e in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, attacca il suo acerrimo nemico Matteo Salvini. In studio si parla di immigrazione, di ius soli, di cittadinanza, dopo la tentata strage dell'autobus. "L'immigrazione va gestita", sbotta l'ex presidente della