L' Equipe | per Mourinho ipotesi Ligue 1

L'Equipe - ipotesi Ligue 1 per Mourinho : ROMA, 27 MAR - Da 'Special One' a 'Special Ligue 1': è il gioco di parole utilizzato oggi da L'Equipe secondo cui l'ex tecnico di Porto, Inter, Real, Chelsea potrebbe essere adesso invogliato a ...

Mercato Real - Varane addio? Per l’Equipe - il difensore lascerà la Spagna : Indiscrezione di Mercato proveniente dalla stampa francese. Secondo l’Equipe, il difensore centrale del Real Madrid, Raphael Varane, potrebbe interrompere la sua avventura in Spagna. Nonostante il ritorno di Zidane, suo grande estimatore, il campione del mondo vorrebbe cambiare aria. Varane all’inizio della scorsa stagione ha rinnovato il contratto fino giugno 2022. Il club che vuole ingaggiarlo dovrà raggiungere un accordo con ...

Papera Buffon - la pagella de l’Equipe è esagerata : il voto è umiliante [FOTO] : Il PSG rivede i fantasmi. Si ferma incredibilmente agli ottavi di finale la corsa dei francesi, capaci di farsi rimontare in casa dallo United dopo lo 0-2 dell’Old Trafford. Protagonista in negativo è Gigi Buffon, che in occasione dell’1-2 inglese commette un errore decisivo favorendo il tap-in a porta vuota di Lukaku. E la stampa francese non fa nulla per mascherare l’errore, anzi ci va giù pesante nelle pagelle della ...

L’Equipe : «Ronaldo accentua di molto il fallo di Meret - per segnare su punizione serve Pjanic» : Non segna su punizione da 43 tentativi La cronaca di Napoli-Juventus del quotidiano sportivo francese l’Equipe è incentrata su Cristiano Ronaldo. Sul momento del portoghese. Ed è un articolo fortemente critico. Sottolinea che sono tre partite di fila che non segna: Atletico Madrid, Bologna, Napoli. «Ieri – scrive L’Equipe – è riuscito a far espellere Meret accentuando di molto il fallo del portiere, dopodiché è rimasto ...

Copertina de L’Equipe : allarme furti con scasso nelle case dei giocatori del Psg : I colpi quando giocano le partite “Furto con scasso sul calcio”. Titola così oggi L’Equipe che scrive: “dalla fine di dicembre più calciatori del Psg hanno subito furti con scasso per diversi milioni di euro. I ladri erano perfettamente informati sui loro domicili. Il quotidiano sportivo francese dedica quattro pagine al fenomeno, lancia l’allarme. La domanda è: esiste una banda specializzata nel “ripulire” gli appartamenti dei ...

Cuore artificiale 'wireless' impiantato per la prima volta : nell'Equipe un cardiologo del Gemelli : Un Cuore artificiale senza cavi e batterie esterne, ma capace di alimentarsi in modalità 'wireless', è stato impiantato per la prima volta al mondo su due pazienti ad Astana in Kazakistan da un'équipe internazionale alla quale ha partecipato Massimo Massetti, direttore Area cardiologica Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs ...

Tumori : per aiutare i bambini a guarire “serve un’Equipe formata da diversi specialisti” : Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro il cancro infantile (ICCD), istituita nel 2002 dalla Childhood Cancer International (CCI). In Italia, ogni anno, sono poco meno di 300 i piccoli colpiti da Tumori ossei maligni: si tratta quindi di “malattie rare”. Il tasso di guarigione si attesta intorno al 65-70%. Ne parliamo con il dott. Primo Andrea Daolio, Direttore dell’Ortopedia Oncologica dell’ASST Gaetano Pini-CTO che ...

Così un'Equipe italiana apre nuove strade per combattere il virus Hiv : Roma, 13 feb., askanews, - E' un vaccino capace di ridurre drasticamente il serbatoio del virus latente nell'organismo consentendo Così di controllare la malattia anche dopo aver sospeso le cure con ...

Muore per una garza dimenticata nell'addome : indagata l'Equipe chirurgica : Un paziente è morto in California dopo che i chirurghi del Mercy Medical Center Redding hanno lasciato una garza-spugna nel suo addome. Lo rivela un rapporto del Dipartimento della sanità pubblica ...

Sammy Basso - prima operazione al cuore per un malato di progeria : "Equipe che fa miracoli" : Per usare le parole del Ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, "Forza Sammy! E complimenti all'equipe medica del San Camillo di Roma". Sammy Basso, il paziente affetto da progeria, ...