Gli haters contro Beyoncé | Sembri un sacco della spazzatura

Vanessa Incontrada presa di mira ancora una volta daGli haters : 'Sei una balena' : Non accenna affatto a placarsi l'odio dei leoni da tastiera nei confronti di Vanessa Incontrada, la presentatrice ed attrice italo-spagnola più volte duramente attaccata dagli haters per il proprio aspetto fisico e per i chili di troppo messi su in seguito alla gravidanza. A nulla sono serviti gli interventi di sostegno di innumerevoli colleghe, l'ultima delle quali è stata Jane Alexander, anch'essa pesantemente criticata per una sospetta ...

Elena Morali difende Scintilla daGli haters/'Ti auguro di innamorarti di una donna..' : Elena Morali difende il fidanzato Scintilla dagli haters durante una diretta Instagram: 'ti auguro d'innamorarti di una donna che...'.

«Non c’è nessuno “dietro” di me» : Greta Thunberg risponde aGli haters : Global strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for ...

"Usi la plastica - ipocrita". La foto in treno di Greta scatena Gli haters. E lei risponde : Lo scatto risale a circa due mesi fa. Durante un viaggio in treno, lungo 32 ore, il padre immortala Greta Thunberg, mentre è intenta a consumare il suo pranzo. Davanti a lei, una confezione di pane in cassetta, avvolto nella plastica. Ora che i riflettori si sono accesi sulla 16enne attivista svedese, la foto torna nel mirino degli haters, che l'accusano di ipocrisia per quel dettaglio, definito poco "ambientalista"."È un buon ...

Chiara Ferragni festeggia Leone. E Gli haters si scatenano : Il piccolo Leone sta per compiere un anno. E Chiara Ferragni non perde l'occasione per pubblicare un tenero video sul suo profilo Instagram. Nel filmato, che in poche ore ha conquistato quasi 1,5 ...

La figlia di Luke Perry contro Gli haters : "Un processo al mio lutto : non starò in camera a piangere solo perché lo dice internet" : La morte di Luke Perry ha scioccato il mondo intero e provocato un'ondata di cordoglio che per giorni ha scosso il web, ma non solo. La tragica e prematura scomparsa dell'attore ha fatto in modo che i riflettori si accendessero sulla famiglia di quest'ultimo, in particolare sui figli: la 18enne Sophie e il 21enne Jack.Purtroppo ai ragazzi non sono giunti soltanto messaggi di vicinanza, come dimostra la reazione della secondogenita dell'attore di ...

"Gabriel Garko bellissima lesbica". Gli haters si sbizzarriscono sui social : 'Gabriel Garko una bellissima lesbica': la puntata tramessa ieri sera di C'è posta per te ha scatenato i fan su Twitter che, come ogni volta che il programma condotto da Maria De Filippi va in onda, ...

Emma Marrone nel mirino deGli haters. E la Chiatti prende le sue difese : Non c'è pace per Emma Marrone . La cantante finisce di nuovo nel mirino dei fan che non apprezzano l'ultimo video pubblicato sul suo profilo Instgaram. Nel botta e risposta interviene persino Laura ...

Meghan Markle nel mirino deGli haters : insulti razzisti - “vai a casa” e l’icona della banana. In azione i servizi segreti : Perseguitata dagli haters. Meghan Markle è finita ancora una volta nel mirino dei troll che tentavano di rovinarla a colpi di tweet con scritto “vai a casa” accompagnati dall’icona a forma di banana. insulti a sfondo razziale, molto pesanti, insieme a illazioni e calunnie ingannevoli, tanto da richiedere l’intervento dei servizi segreti britannici per porre fine a quella che era diventata una vera e propria tempesta di ...

Kate Middleton e Meghan Markle nel mirino di haters e troll - la famiGlia reale reagisce così : Se pensate che tra Buckingham Palace e Kensington Palace tiri una brutta aria, anche a causa dei dissidi interni alla famiglia reale britannica per via di Meghan Markle, non avete ancora visto quello...

La Royal Family fa la guerra aGli haters : arrivano le linee guida da rispettare per i follower dei reali : La Royal Family prende provvedimenti contro gli haters: pubblicata la lista delle linee guide a cui gli utenti social dovranno attenersi se vogliono continuare a seguire i Windsor. Dopo gli attacchi nei confronti di alcuni membri della famiglia, specialmente nei riguardi delle duchesse Kate Middleton e Meghan Markle, arriva un vademecum ad hoc: vietato offendere o essere "off topic". Per i trasgressori non ci sarà solo l'eliminazione dei ...

Monte si scaglia contro Gli haters di Giulia Salemi : Francesco Monte é intervenuto sui social contro i 'leoni da tastiera' che hanno offeso la sua donna, Giulia Salemi. L'ex tronista di Uomini e Donne si è detto 'schifato e rabbrividito' per le offese indicibili indirizzate alla Salemi. Ha scritto sul profilo Instagram di Gossip e tv, sottolineando come vi siano persone che incitino alla violenza, al lancio di oggetti. L'ex ragazzo di Cecilia Rodriguez ha chiesto a costoro di darsi una calmata, ...

"Vi prendo a schiaffi". Così la Santarelli zittisce Gli haters : Nelle ultime settimane Elena Santarelli è tornata ad essere attiva su Instagram. Purtroppo sono bastati degli scatti come testimonial per un noto brand di calzature a scatenare gli haters ed i leoni ...

Francesco Monte furioso contro Gli haters di Giulia : “Schifato e rabbrividito” : Francesco Monte è su tutte le furie: la risposta agli haters di Giulia Salemi Francesco Monte non ne può più, le cattiverie verso Giulia Salemi lo hanno mandato su tutte le furie ed è intervenuto. La sua fidanzata è stata presa di mira da diversi haters su Instagram, sono state scritte cose indicibili nei confronti […] L'articolo Francesco Monte furioso contro gli haters di Giulia: “Schifato e rabbrividito” proviene da Gossip e ...