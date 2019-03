Fano | bimbo rischia di morire soffocato | infermiere di passaggio gli salva la vita

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, se non fosse stato per un angelo sotto forma dipassato per strada proprio nel momento del bisogno. L'episodio si è verificato a, nel comune della provincia di Pesaro e Urbino, dove un uomo di trentaquattro anni si è reso protagonista deltaggio delladi un bambino di appena cinque anni, che stavando diper soffocamento. Secondo quanto riferisce il noto sito Leggo.it, l'uomo,di geriatria all'ospedale "Santa Croce" di, ha raccontato di aver visto il bambino steso per terra praticamente immobile, con la madre al suo fianco che gridava per la disperazione. Ha confessato di aver creduto che fosse già morto, ma invece fortunatamente quando si è avvicinato è riuscito ad aiutarlo a sopravvivere.Sventata tragedia a: l'eroe è unche hato laad undi 5 ...

