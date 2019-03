Piante endemiche Italia | progetto Unipi per conoscerle e tutelarle

askanews

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma, 26 mar., askanews, - Lene, presenti cioè solo nel nostro territorio, sono oltre 1400, un dato che ci rende il terzo Paese più ricco di diversità vegetale dell'area ...

Greenreport_it : Piante endemiche: al via progetto per conoscere e tutelare le specie italiane - PeruzziLorenzo : Piante endemiche italiane: al via progetto UNIPI per conoscerle e tutelarle - deadellacaccia : PIANTE ENDEMICHE: AL VIA PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ DI PISA PER CONOSCERE E TUTELARE LE SPECIE PRESENTI SOLO NEL NOST… -