La tregua non regge | ancora razzi verso Israele e raid sulla Striscia di Gaza 

Brexit : imprese tedesche vedono 'tregua' Ue non risolutiva : La proroga concessa dall' Unione Europea alla Gran Bretagna per uscire dall'UE dà all'economia un momento di respiro, ma niente di più. È quanto ha il capo delle camere di commercio tedesche DIHK, Eric Schweitzer, secondo cui 'il rischio di una hard Brexit dura rimane alto'. Ricevi ...

Inter - Iicardi-Spalletti e la strana tregua : oggi torna ad allenarsi con la squadra ma non è più titolare : Per i romantici è l'aria della primavera, per i maligni l'assenza alla Pinetina di Handanovic, Brozovic e Perisic, impegnati con Slovenia e Croazia nelle qualificazioni a Euro 2020. Sta di fatto, che ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : “Scappa dal processo - non darò tregua alle sue bugie” : Lo scrittore Roberto Saviano attacca duramente il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Io, cittadino come tanti, come tutti, sarò processato; il ministro, invece, ha deciso di sottrarsi al processo, seriamente e giustamente spaventato dal fatto che la sua condotta nel caso Diciotti possa farlo condannare".Continua a leggere

Tra Lega e M5s non c'è nessuna tregua : Per gli imprenditori del Nord che mal sopportano le ricette economiche del M5s e per gli ex elettori di Forza Italia approdati al Carroccio il punto di riferimento è lui. Giancarlo Giorgetti, la "forza tranquilla" di via Bellerio, il bocconiano con ottime entrature nell'alta finanza e rapporti cordiali con Mario Draghi, contraltare allo stile esuberante e all'onnipresenza social del leader Matteo Salvini. In poche ...

Tav - l’acrobazia di Conte per la tregua : “Non partono i bandi ma solo gli avvisi” : Alla fine aveva ragione Giuseppe Conte a rassicurare i collaboratori di Palazzo Chigi stupiti dal precipitare delle tensioni tra M5S e Lega sulla Tav: «State sereni non ci sarà nessuna crisi di governo, tutta scena, tutto teatro». Questo è stato: la rappresentazione di un dramma, con un’attenta regia fino all’ultimo atto e Conte tra i protagonisti....

Latte - l'accordo non porta tregua : nuovo assalto ad autocisterna nel sassarese : Due uomini armati hanno costretto l'autista a scender dal mezzo a cui hanno poi dato fuoco all'indomani dell'intesa provvisoria che porta il prezzo del Latte a 74 cent/litro

ATP Indian Wells – La spalla non dà tregua a Dimitrov : il bulgaro costretto all’ennesimo forfait della stagione : Grigor Dimitrov costretto a dare forfait da Indian Wells: il tennista bulgaro ancora alle prese con lo stesso problema alla spalla che lo ha costretto a saltare Rotterdam e Acapulco Ancora una brutta notizia per tutti i fan di Grigor Dimitrov, il 2019 del tennista bulgaro non sembra essere nato sotto una buona stella. Il problema alla spalla destra non sembra dar tregua a ‘Grisha’ che è stato costretto ad annunciare il suo ...

Marotta e Wanda Nara - così Icardi va verso la tregua - ma non con Spalletti? - : L'incontro tra Marotta e Icardi era stato preparato con cura da almeno un paio di giorni , con la mediazione di Wanda Nara e di un legale nuovo, Paolo Nicoletti , già commissario della Lega Calcio, ...

Maltempo - tre dispersi in Sicilia | Il vento non dà tregua al Sud : treni in tilt : Le forti raffiche di vento non mollano il Centrosud: oltre 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per Maltempo nelle ultime 24 ore.Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000).

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Benzina e diesel - la tregua è finita : non ci sono buone notizie : Tornano i rincarti sui listini della rete carburanti dopo l'accelerazione delle quotazioni dei prodotti petroliferi: ecco...

Latte - tregua fragile. Coldiretti : 'I 72 centesimi non bastano' : Sembra fragile la tregua raggiunta l'altro giorno in Prefettura a Cagliari sulla questione del Latte di pecora. L'intesa prevede un acconto di 72 centesimi al litro per i primi mesi dell'anno , ...

Latte - i pastori sardi rompono la tregua : 'Non bastano 72 centesimi al litro' : Non è saltato ma poco ci manca. La difficile tregua raggiunta a Cagliari dopo otto ore di trattative tra industriali caseari e pastori sul prezzo del Latte di pecora è durata giusto il tempo di una ...