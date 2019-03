Generation Zero è disponibile da oggi su console e PC

Generation Zero disponibile da oggi : Avalanche Studios è felice di annunciare che l’action game open world, GENERATION ZERO, è ora disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4! Pim Holfve, CEO presso Avalanche Studios ha dichiarato: Ogni gioco che pubblichiamo è importante per noi, ma il lancio di GENERATION ZERO ci rende felici poiché segna l’inizio di un nuovo franchise d’azione che svilupperemo in stretta collaborazione con i nostri ...

Generation Zero : lo sparatutto fantascientifico a tema anni '80 si mostra nel trailer di lancio : Il trailer di lancio di Generation Zero, pubblicato oggi da THQ Nordic, si focalizza sulle misteriose macchine, sul lavoro di squadra, sugli ambienti atmosferici e altro ancora. Un vasto open world, da giocare in single player o con i tuoi amici, ti aspetta! Generation Zero sarà disponibile il 26 marzo su PC, PlayStation® 4 e Xbox® One (inclusa Xbox One X). Ecco una panoramica dal comunicato stampa ufficiale"Immergiti in un incredibile gioco ...

Generation Zero : Il Trailer di lancio : Il Trailer di lancio di GENERATION ZERO, pubblicato oggi da THQ Nordic, si focalizza sulle misteriose macchine, sul lavoro di squadra, sugli ambienti atmosferici e altro ancora. Un vasto open world, da giocare in single player o con i tuoi amici, ti aspetta! GENERATION ZERO sarà disponibile il 26 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X). Immergiti in un incredibile gioco ambientato in un vasto open ...