Gaza tra guerra e tregua | il patto non scritto Netanyahu-Hamas

(Di martedì 26 marzo 2019) Gli opposti si combattono e, nel farlo, si legittimano a vicenda, trovando una convergenza d'interessi nel farsie poi negoziare la. Il prezzo di sangue e sofferenza è messo in conto, tanto a pagarlo è la popolazione civile della Striscia o gli israeliani costretti a fare dei rifugi anti-missili la loro seconda casa. L'importante è mantenere il potere. È ilnonche lega, e non da oggi, la destra israeliana e. Unche vive di irrigidimenti, di minacce d'invasione, ad uso e consumo interno.Un discorso che oggi vale soprattutto per gli israeliani che tra due settimane, il 9 aprile, decideranno con il voto chi li governerà. E l'uomo che in queste elezioni si gioca tutto, anche restare in libertà, è il primo ministro più longevo nella storia d'Israele: Benjamin "Bibi"deve sapere ...

