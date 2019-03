Zayn Malik ha rassicurato i fan dopo un tweet in cui si definiva una “brutta persona”

Louis Tomlinson ha raccontato quando ha capito che l’amicizia con Zayn Malik era finita : "Lui non si è presentato e la cosa mi ha infastidito" The post Louis Tomlinson ha raccontato quando ha capito che l’amicizia con Zayn Malik era finita appeared first on News Mtv Italia.

La rottura tra Louis Tomlinson e Zayn Malik ha a che fare con Two of us e la morte di Johannah Deakin : Louis Tomlinson rompe il silenzio e racconta per la prima volta il motivo del litigio con l'ex compagno di band Zayn Malik. Tra i due non corre buon sangue, ormai è noto, ma il motivo - prima d'ora - era rimasto segreto. Da un lato l'addio improvviso ed inaspettato di Zayn Malik al gruppo degli One Direction ha minato gli equilibri tra i cinque componenti della band ma c'è anche molto altro. Superata la delusione iniziale da abbandono nel ...

Louis Tomlinson e Zayn Malik sempre più ai ferri corti, parla l'ex membro dei One Direction: "I rapporti non miglioreranno mai" L'ex membro dei One Direction Louis Tomlinson, ospite al podcast Interview di Dan Wootton, qualche giorno fa è tornato a parlare di quelli che sono gli attuali rapporti con Zayn Malik (anche lui cantante della

Zayn Malik sarebbe ancora innamorato della sua ex Gigi Hadid : Zayn Malik ha twittato una dichiarazione d'amore al suo ex, Gigi Hadid . I due si sono lasciati due mesi fa, in pieno periodo natalizio, ma sembra che Zayn sia ancora molto innamorato della bellissima ...

Zayn Malik fa un nuova dichiarazione d'amore per Gigi Hadid : Il motivo delle loro ripetute crisi sembra essere il lavoro, visto che entrambi sono costantemente impegnati in giro per il mondo tra sfilate e concerti. La coppia non hai mai parlato apertamente dei ...