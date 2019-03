Windows 7 va in pensione | un anno di tempo per cambiare

Windows 7 va pensione - ecco che cosa succede : Windows 7 è ufficialmente vecchio. A sancirlo, non tanto l’età anagrafica (fu lanciato il 22 Luglio del 2009), quanto il suo ingresso ufficiale nell’ultimo anno di supporto da parte di Microsoft. Il produttore del più diffuso sistema operativo al mondo, come sua prassi, provvede al supporto di ogni sua creatura per un certo periodo di tempo, per poi alleggerire mano a mano il carico di risorse dedicate al suo mantenimento fino a pensionarla del ...