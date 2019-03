Noleggio a breve termine - Tariffe più trasparenti dopo l' intervento della Commissione

quattroruote

(Di lunedì 25 marzo 2019) Come già accaduto nel mondo delle prenotazioni dei biglietti aerei e degli hotel, anche il settoreutosi muove per offrire più trasparenza, come richiesto dallaeuropea e dalle autorità dell'Unione per la tutela dei consumatori. Le cinque compagnie leader del settore, che da sole coprono più dei due terzi dei noleggi nel Vecchio continente (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz e Sixt) hanno infatti modificato, o stanno modificando, il loro iter di prenotazione online, con lobiettivo di renderlo più chiaro per il consumatore. Cosa che fino ad oggi non era completamente successo. "Non ci saranno più sorprese sgradite al momentoriconsegna di un'auto presa a", ha commentato Vra Jourová, commissario responsabile per la giustizia, i consumatori e la parità di genere.Ultima chiamata 2020. I siti di Enterprise e di Sixt si sono già adeguati ai ...

centralcars3 : Noleggio breve e lungo termine -