Diretta Uomini e Donne | Sossio e Ursula annunciano l' arrivo di un bebè

Diretta Uomini e Donne : Muriel e Klaudia abbandonano il trono di Andrea : Secondo appuntamento settimanale con il trono Classico di Uomini e Donne; prima di scoprire tutti i dettagli sul dating show, vediamo che cosa ci riservano le anticipazioni. Muriel e Klaudia abbandona il trono di Andrea Sicuramente il trono più animato sarà quello di Andrea; le sue corteggiatrici non apprezzano il fatto che lui dia dei baci a tutte. Quella che si lamenterà maggiormente sarà Natalia, che proprio durante la sua esterna ha ...

Diretta Uomini e Donne : Luigi Mastroianni torna in studio dopo la scelta : Primo appuntamento della settimana con il Trono Classico di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutti i dettagli, vediamo insieme qualche anticipazione. Luigi torna in studio con Irene dopo l'ospitata di settimana scorsa di Ivan e Sonia, negli studi di Uomini e Donne torna un'altra coppia formatasi durante gli speciali in prima serata dedicati alle scelte; stiamo parlando di Luigi Mastroianni e Irene. I due hanno raccontato come sta proseguendo ...

Diretta Uomini e Donne : Cristina ha iniziato la conoscenza di Daniele : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire che cosa accadrà oggi, facciamo un breve riassunto della puntata di ieri, che è terminata con la lite tra David e Cristina. Quest'ultima, infatti, ha iniziato la conoscenza con Daniele e questa cosa ha fatto infuriare il suo "ex" cavaliere. Lui era convinto che la dama fosse disposta a fare il tutto per tutto pur di riconquistarlo, come ...

Diretta Uomini e Donne : la Di Padua si dichiara innamorata di Riccardo : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire che cosa accadrà oggi, facciamo un breve riassunto di ciò che è successo ieri. Gemma chiude definitivamente con Rocco La prima puntata settimanale è stata caratterizzata dalle discussioni tra Gemma e Rocco; la coppia si porta ancora dietro gli strascichi de "La decisione" andata in scena settimana scorsa. La dama è rimasta delusa dalla scelta di Rocco di ...

Diretta Uomini e Donne : torna il lunedì con Gemma : Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne e come di consueto si parte dal Trono Over, che settimana scorsa è stato caratterizzato, perlopiù, da “La decisione”, ovvero l’esterna organizzata da Rocco, per Gemma, in un castello medievale. Tutto sembrava andato bene, fino a quando i due si sono ritrovati fuori dal castello e Rocco si è presentato con un cartello con su scritto “La decisione”; la dama torinese doveva scegliere se passare la notte ...

Uomini e Donne : Diretta puntata del 15 marzo - scatta la passione tra Andrea e Federica : Oggi, 15 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana. Protagonisti della puntata di oggi saranno i due protagonisti Giulia e Andrea, oltre che a due ospiti speciali dopo la scelta dell'ultima edizione: Ivan Gonzales e Sonia Pattarino....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : continua il confronto tra Teresa e Andrea : Uomini e Donne torna con il suo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico. Settimana scorsa, in studio, c'è stato il primo confronto (dopo la scelta) tra Teresa, Antonio e Andrea, anche se l'ex tronista, in un primo momento, ha preferito non incontrare la sua "scelta", cosa che poi è avvenuta dopo, visto che la ragazza ha fatto irruzione in studio. Il confronto proseguirà anche oggi, infatti, secondo le anticipazioni riportate sui ...

Diretta Uomini e Donne : Rocco esce con altre 'dame' : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. Che cosa accadrà nella puntata di oggi? Prima di scoprirlo facciamo un breve riassunto di quello che è successo ieri. Come molti di voi già sapranno, settimana scorsa Rocco aveva detto a Gemma di averle organizzato una serata romantica: cena in un castello, dove poi il finale sarebbe stato quello di passare la notte insieme. Sarebbe stata lei a decidere cosa fare, ma la dama ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e la disgrazia in Diretta : cade dalle scale poi... Tradita : finisce in lacrime : Il "no" di Gemma Galgani scuote Uomini e donne. Al Trono Over di Maria De Filippi va in onda "La decisione", con Rocco Fredella che invita la Dama di Torino in un castello fiabesco per chiederle di passare la notte nella sua suite. Quello che accade dopo è disgrazia pura: Gemma, vestita da principes

Diretta Uomini e Donne : arriva l'esterna di Gemma e Rocco nel castello : Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne e come di consuetudine andranno in scena i protagonisti del Trono Over, in particolar Gemma Galgani. Molto probabilmente, nell'appuntamento odierno, verrà trasmessa "La decisione", ovvero l'esterna speciale organizzata da Rocco, per la dama torinese, in un bellissimo castello dallo stile medievale; ma perché il cavaliere ha deciso di organizzare questa uscita? Scopriamolo insieme con un ...

Uomini e Donne : Diretta puntata dell'8 marzo - Claudia e Lorenzo entrano felici : Arriva un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, oggi, 8 marzo 2019, dedicato al Trono Classico. Dopo lo speciale della scelta di Lorenzo, torneranno in studio lui e la sua amata Claudia. La coppia sembra essere molto felice ed entreranno innamorati e grati al programma per averli fatti incontrare. ...Continua a leggere

Uomini e Donne : Diretta puntata del 7 marzo - il confronto tra Teresa e Andrea : Dopo aver parlato nei primi tre giorni di questa settimana del Trono Over, torna un nuovo appuntamento di Uomini e Donne dedicato finalmente al Trono Classico, Durante la puntata di oggi, 7 marzo 2019, però, non si proseguirà con i troni nel modo tradizionale, ma invitati saranno proprio l'ex tronista Teresa Langella e i suoi vecchi corteggiatori: Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Uomini e Donne: le conseguenze della scelta di Teresa Langella ...