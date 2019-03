Bari | beve un succo al bar | bimbo ricoverato con lesioni allo stomaco

Bari : bimbo beve acido in succo del bar : 13.34 Un bambino di 5 anni è ricoverato a Bari dopo avere bevuto in un bar un succo di frutta che conteneva del liquido caustico. Il piccolo ha riportato gravi lesioni all'esofago e allo stomaco. Indagano i Carabinieri, per capire come il liquido - presumibilmente un qualche acido - sia finito nel succo ingerito dal bambino.