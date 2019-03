Strakosha-Lazio | mai dire futuro

Lazio - garanzia Strakosha : Inzaghi ha il suo punto fermo : Thomas Strakosha, 23 anni. LaPresse Thomas Strakosha non si ferma ai box. Il portiere della Lazio ha parato i fastidi di una sublussazione alla spalla rimediata nel derby e si è presentato ...

Lazio - infortunio alla spalla per Strakosha : si teme la lussazione - domani gli esami : La grande gioia procurata dalla vittoria del derby potrebbe essere smorzata dalle condizioni fisiche di Thomas Strakosha, portiere della Lazio. L'albanese, infatti, si è infortunato alla spalla in uno ...

Lazio - Strakosha l'insostituibile : con il Milan nel destino : Il Milan, una finale di Coppa Italia nel mirino, il riscatto della Lazio, tutte scintille per Thomas Strakosha, il portiere che non passa ai box. Il numero uno biancoceleste non ha saltato un minuto ...

Frosinone-Lazio - Ciro è Immobile - Strakosha un muro : Le tossine di 120' in Coppa contro l'Inter si fanno sentire. La Lazio fatica, ma comunque vince. Conquista tre punti d'oro per la Champions in Ciociaria e alla fine - soffrendo - riesce addirittura a ...