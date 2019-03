Se piangi hai perso

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Rinda Nigusse (foto Attilio Cusani) «L’altro giorno tornavo a casa in tram. Mi siedo, valigetta del trucco stretta fra le gambe. La fermata dopo, sale una coppia di mezza età. La donna si accomoda accanto a me. L’uomo, con la mano, le fa segno di distanziarsi. Poi, quando scendo, vedo che con un fazzoletto pulisce la panchetta dove ero seduta io». Quasi 65 anni dopo il rifiuto dell’afroamericana Rosa Parks di cedere il posto sull’autobus a un bianco, a Montgomery, Alabama, la 23enne make-up artist Rinda Nigusse – libica di nascita, etiope di sangue e di colori, milanese di residenza e di accento – subisce lo stesso affronto. Sempre su un bus.«Le cose sono peggiorate da quando Salvini è al potere», prosegue Rinda. «È come se avesse dato il permesso di denigrare qualsiasi cosa sia diversa dall’italiano. Che poi, io italiana lo sono, da un anno. Ne ho impiegati 17 per ottenere la ...

OrianaCocozza : @ambi_va Piangi assai, e se hai pianto piangi ancora.. prima o poi passa.. - rikiixdrug : RT @youjustdid: comunque secondo me ludovica non è più fidanzata, questo non significa che stia con jefeo, però dai hai un fidanzato a casa… - youjustdid : comunque secondo me ludovica non è più fidanzata, questo non significa che stia con jefeo, però dai hai un fidanzat… -