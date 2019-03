F1 – Daniel Ricciardo fa chiarezza | “messaggio polemico sul casco? Ecco a chi è

sportfair

(Di domenica 24 marzo 2019)fain merito al messaggiopresente sul suo: il pilota Renault ne spiega il significato “Stop being them“, “basta essere come loro“. La frase presente sul nuovodiha generato grande polemica all’interno degli ambienti legati alla F1. Cosa vorrà dire? I più maliziosi hanno visto un attacco diretto alla sua ex scuderia, la Red Bull, con la quale il pilota australiano non si è lasciato in ottimi rapporti, vista la sensazione di essere diventato il ‘secondo’ di Verstappen. A fareci ha pensato lo stesso, neo pilota Renault che, intervistato da F1i.com,ha spiegato : “non riguarda la Red Bull. Volevo solo intendere che andando via ho voluto fare qualcosa di diverso e pazzo. Ciò che volevo. In sintesi il mio è un incoraggiamento ad essere sé stessi, a non ...

