Xi a Mattarella | intensificata amicizia Italia-Cina Firmato memorandum ‘Via della seta’

(Di sabato 23 marzo 2019) Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidenteNational Development and Reform Commission, He Lifeng, hannoa Villa Madama, a Roma, ild'Intesa trasulla collaborazione nell'ambito"ViaSeta Economica" e dell' "Iniziativa per una ViaSeta marittima del 21 secolo. L'è il primo Paese del G7 a siglare un accordo di questo tipo che, anche se non precede vincoli, come ha sottolineato il premier, Giuseppe Conte, sicuramente rafforza i rapporti bilaterali. Il premier Conte e il presidente cinese, Xi Jinping, hanno presenziato alla firma anche se non è toccato a loro siglare materialmente i documenti.Ilprevede in tutto 29 accordi: 19 sono intese istituzionali, 10 invece commerciali. In dettaglio, a Villa Madama, sono stati materialmente firmati 3 protocolli ...

