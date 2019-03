Unicef:1,7 Mln colpiti da ciclone"Idai"

L'riferisce che sono un milione e 700.000 le persone colpite dal passaggio del" e che quasi la metà di esse sono bambini. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sta intensificando gli sforzi per portare aiuti in Malawi, Mozambico e Zimbabwe. Il Direttore generale, Henrietta Fore, definisce le condizioni sul campo disperate: "Non ci sono né elettricità né acqua corrente.Centinaia di migliaia di bambini hanno immediato bisogno di aiuto.La priorità ora è dar loro rifugi cibo, acqua, istruzione e protezione".(Di sabato 23 marzo 2019)

