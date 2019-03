bologna.repubblica

(Di sabato 23 marzo 2019) Ildi cinque, sei anni di procedimenti ricominciati ogni volta dal punto di partenza e un via vai di testimoni costretti a ripetere sempre la stessa storia. Risultato: intervenuta ...

news_bologna : Rimini, il turn over dei giudici allunga il processo. E arriva la prescrizione - Nutizieri : Rimini, il turn over dei giudici allunga il processo. E arriva la prescrizione - rep_bologna : Rimini, il turn over dei giudici allunga il processo. E arriva la prescrizione [news aggiornata alle 08:47] -