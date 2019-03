Sci nordico : Pellegrino 2/o in sprint : Per Pellegrino sesto podio in questa coppa del mondo, il 26esimo in carriera, e chiude con il secondo posto nella classifica di specialità, dove Johannes Klaebo si era già aggiudicato il primato.

Sci nordico - Mondiali di biathlon : pazzesco anche Windisch - che oro : Per il bronzo nella Sprint ai Giochi di PyeongChang 2018, 3 le medaglie in totale, è l'apoteosi dopo una delle gare più folli del biathlon, sport che si conferma imprevedibile. Il ragazzo che è ...

Sci nordico - Mondiali : quel gap d'oro che la Wierer ha colmato con gli uomini : E non è finita: anzi, da domani a domenica prossima l'Italia farà il tifo per la Wierer e Lisa Vittozzi che si contenderanno - partendo a pari punti - la Coppa del Mondo. Ma stavolta, le donne ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al sesto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali : staffetta svedese d'oro - la Norvegia della Johaug k.o. : L'oro va al neo vincitore della Coppa del Mondo, il norvegese Jarl Magnus Riiber, che dal trampolino piccolo ritrova i salti di inizio anno, chiude in testa e con una condotta di gara intelligente ...

Sci nordico - Mondiali : tre arrestati rei confessi e scarcerati : Max Hauke e Dominik Baldauf, arrivati sesti in gara domenica ed arrestati ieri per il sospetto uso di doping prima e durante il Mondiale di Seefeld, sono stati rilasciati e presto la stessa sorte ...